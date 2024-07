Una mujer denuncia a otra tras ser atacada con un arma blanca en SFM

Duarte, RD.- Una mujer denunció este martes a otra fémina, tras esta atacarla con un arma blanca y causarle múltiples heridas en su brazo derecho, en un hecho acontecido en el municipio de San Francisco de Macorís de la provincia Duarte.

La afectada responde al nombre de Jenifer Estrella, quien supuestamente fue agredida por Winaldia Mercedes. Esto, mientras se encontraba en un supermercado de dicha localidad.

Durante una conversación con uno de nuestros corresponsales, Estrellaafirmó que Mercedes la ataco porque está enamorada de su pareja sentimental.

“Ella tiene una riña conmigo, parece que por el marido mío”, declaró Jenifer.

La fémina detalló que Wildania llegó al referido lugar y sin medir palabras comenzó a herirla. Esta luego de darse cuenta de la difícil situación en la que se encontraba, decidió emprender a la huida. Esto con el objetivo de salvar su vida.

“Ella cuando me vio sin medir palabras me atacó y me entro a puñaladas. Yo me mande corriendo”, explicó.

De acuerdo con la joven, esta no es la primera vez que Mercedes la hiere. También esta ha recibido amenazas de muerte de parte de la agresora.

“Ya van dos veces que ella lo hace, la primera vez dijo que me iba a desfigurar la cara o que me iba a matar”, agregó.

Apresan a la supuesta agresora

Por el referido acontecimiento, miembros de la Policía Nacional (PN) arrestaron a la supuesta culpable. Esto, para realizar todas las investigaciones de lugar correspondiente a este hecho.

En tanto que, Jenifer Estrella solicita que caiga todo el peso de la ley en Winaldia Mercedes. Esto al tiempo que dice temer por su vida tras las presuntas amenazas.