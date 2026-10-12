UASD Santiago realiza jornada médica y solidaria en hogar de ancianos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, encabezada por su director general, doctor Luis Balboa, realizó con éxito la jornada solidaria “Honrar la Vida” en el Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna.
La actividad fue coordinada por el doctor Edwin Montán, director del Programa Solidaridad y Esperanza de la UASD Recinto Santiago.
La jornada forma parte del compromiso social de la academia con los sectores más vulnerables de la sociedad.
La jornada contó con el respaldo del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, representado por los doctores Yamín Fadul, Yaima Benítez, Natalia Casimiro, Christopher Pérez, Angélica Quiñones y Juan Rodríguez.
También participó el doctor Alexandre Rosario, encargado de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud en la región Norte.
Durante el operativo se ofrecieron atenciones médicas, cuidado personal y entrega de medicamentos a los envejecientes residentes en el hogar.
La parte artística y cultural estuvo a cargo del grupo músico-vocal Ecos de la UASD Recinto Santiago. Este llevó alegría y emotividad a los abuelitos con su repertorio. En representación del Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna participó Génesis La Antigua, quien agradeció el gesto solidario de la universidad.
Notas relacionadas
La actividad también contó con la participación de las maestras Carmen Reyes y Evelyn Galicia, la Fundación Daniel Grullón (D&G) y el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) de la UASD Recinto Santiago Welinton Herrera
Con esta iniciativa, la gestión del doctor Luis Balboa reafirma que la UASD Recinto Santiago es una universidad con rostro humano. La misma está vinculada a su comunidad y comprometida con honrar la vida y la dignidad de nuestros adultos mayores.
Te puede interesar
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
- Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones