UASD Santiago realiza jornada médica y solidaria en hogar de ancianos

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, encabezada por su director general, doctor Luis Balboa, realizó con éxito la jornada solidaria “Honrar la Vida” en el Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna.

La actividad fue coordinada por el doctor Edwin Montán, director del Programa Solidaridad y Esperanza de la UASD Recinto Santiago.

La jornada forma parte del compromiso social de la academia con los sectores más vulnerables de la sociedad.

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La jornada contó con el respaldo del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, representado por los doctores Yamín Fadul, Yaima Benítez, Natalia Casimiro, Christopher Pérez, Angélica Quiñones y Juan Rodríguez.

También participó el doctor Alexandre Rosario, encargado de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud en la región Norte.

Durante el operativo se ofrecieron atenciones médicas, cuidado personal y entrega de medicamentos a los envejecientes residentes en el hogar.

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La parte artística y cultural estuvo a cargo del grupo músico-vocal Ecos de la UASD Recinto Santiago. Este llevó alegría y emotividad a los abuelitos con su repertorio. En representación del Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna participó Génesis La Antigua, quien agradeció el gesto solidario de la universidad.