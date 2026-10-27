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VIDEO I Agresión mortal queda captada en cámara en Bonao; atacantes huyen

Un joven conocido como «Molleja» murió tras ser agredido por tres personas en el sector Los Transformadores, en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Una cámara de vigilancia captó el momento del hecho. Según informaciones preliminares, los agresores lo acusaban de haber cometido un robo. Hasta el momento, los señalados no han sido detenidos.

Marianny Valdez
Información sobre la muerte de un joven tras una agresión en el sector Los Transformadores, Bonao.
Una cámara de vigilancia captó la agresión mortal contra un joven en Bonao.
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Bonao, Monseñor Nouel.– Una cámara de vigilancia captó el momento en que tres personas agredieron a un joven hasta causarle la muerte en el sector Los Transformadores, del municipio de Bonao.

La víctima era conocida con el apodo de «Molleja» y, según las informaciones preliminares, sus agresores lo acusaban de haber cometido un robo.

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Hasta el momento, las personas señaladas por el hecho violento no han sido detenidas. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre las circunstancias de la agresión y la identidad de los involucrados.

Noticia en desarrollo.

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ETIQUETAS:JusticiaViolenciaHomicidioAgresiónComunidadesdestacada2
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