VIDEO I Agresión mortal queda captada en cámara en Bonao; atacantes huyen

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Bonao, Monseñor Nouel.– Una cámara de vigilancia captó el momento en que tres personas agredieron a un joven hasta causarle la muerte en el sector Los Transformadores, del municipio de Bonao.
La víctima era conocida con el apodo de «Molleja» y, según las informaciones preliminares, sus agresores lo acusaban de haber cometido un robo.
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Hasta el momento, las personas señaladas por el hecho violento no han sido detenidas. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre las circunstancias de la agresión y la identidad de los involucrados.
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