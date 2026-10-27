VIDEO I Agresión mortal queda captada en cámara en Bonao; atacantes huyen

Bonao, Monseñor Nouel.– Una cámara de vigilancia captó el momento en que tres personas agredieron a un joven hasta causarle la muerte en el sector Los Transformadores, del municipio de Bonao.

La víctima era conocida con el apodo de «Molleja» y, según las informaciones preliminares, sus agresores lo acusaban de haber cometido un robo.