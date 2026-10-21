Imponen tres meses de prisión preventiva a acusado de matar a mujer

El Juzgado de Instrucción del distrito judicial de este municipio impuso tres meses de prisión preventiva, a cumplir en la cárcel de Najayo, contra un hombre acusado de matar a puñaladas a una mujer mientras dormía en su vivienda, en un hecho ocurrido hace tres años.

Se trata de Carlos Vicente Oviedo, de 51 años, quien permanecía prófugo por la muerte de Lucía Paulino Puello, de 66 años.

El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2023, en una vivienda del barrio La Batata, ubicado en el kilómetro 40 de la autopista Duarte.

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De acuerdo con las informaciones del caso, a la víctima la encontraron sin vida en su cama, en medio de un charco de sangre. Al momento del ataque, dormía junto a una nieta menor de edad.

Tras cometer el hecho, el acusado habría huido del lugar con un cuchillo ensangrentado en la mano derecha. Según los datos suministrados, su salida quedó registrada en un video.