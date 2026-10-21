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Imponen tres meses de prisión preventiva a acusado de matar a mujer

El Juzgado de Instrucción impuso tres meses de prisión preventiva contra Carlos Vicente Oviedo, acusado de matar a puñaladas a Lucía Paulino Puello, de 66 años. El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023, en una vivienda del barrio La Batata, en el kilómetro 40 de la autopista Duarte. El imputado permanecía prófugo y deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo.

Marianny Valdez
Carlos Vicente Oviedo, imputado por la muerte de Lucía Paulino Puello, caso por el que un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva
El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Carlos Vicente Oviedo, acusado de la muerte de Lucía Paulino Puello
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El Juzgado de Instrucción del distrito judicial de este municipio impuso tres meses de prisión preventiva, a cumplir en la cárcel de Najayo, contra un hombre acusado de matar a puñaladas a una mujer mientras dormía en su vivienda, en un hecho ocurrido hace tres años.

Se trata de Carlos Vicente Oviedo, de 51 años, quien permanecía prófugo por la muerte de Lucía Paulino Puello, de 66 años.

El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2023, en una vivienda del barrio La Batata, ubicado en el kilómetro 40 de la autopista Duarte.

De acuerdo con las informaciones del caso, a la víctima la encontraron sin vida en su cama, en medio de un charco de sangre. Al momento del ataque, dormía junto a una nieta menor de edad.

Tras cometer el hecho, el acusado habría huido del lugar con un cuchillo ensangrentado en la mano derecha. Según los datos suministrados, su salida quedó registrada en un video.

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Familiares piden justicia

El asesinato causó consternación entre los residentes de la comunidad, especialmente por las circunstancias en que ocurrió y porque la víctima se encontraba descansando en su hogar.

Según sus familiares, la nieta que dormía junto a Paulino Puello quedó afectada emocionalmente por lo sucedido y ha requerido atención médica.

Los hermanos de la víctima reclamaron que se aplique todo el peso de la ley contra el imputado y que el caso no quede impune.

Tanto los familiares como el abogado que los representa manifestaron su conformidad con la medida de coerción impuesta. No obstante, insistieron en que esperan que durante el juicio de fondo se haga justicia por la muerte de Lucía Paulino Puello.

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