Jóvenes acuden a la Fiscalía de Mao tras conocer que eran buscados

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Tres jóvenes acudieron ante las autoridades en Mao, provincia Valverde, junto a sus abogados y familiares, luego de enterarse de que las autoridades presuntamente los buscaban por su vinculación con distintos hechos delictivos.
Uno de ellos, Ramiro Antonio Rodríguez Lora, acudió para conocer los motivos de una supuesta orden de arresto en su contra. Misma, relacionada con un caso de violencia de género.
También se presentó Carlos Manuel Valenzuela, conocido como «El Pillo», a través de su abogado, Domingo Muñoz. El representante legal explicó que solicitará a la Policía Nacional y al Ministerio Público una depuración de los registros para verificar la situación jurídica de su defendido.
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Asimismo, Ronaldbis Andrés Tineo Reyes acudió a la Fiscalía de Mao, acompañado de sus familiares.
Las autoridades deberán verificar si existen órdenes de arresto o procesos judiciales pendientes contra los tres jóvenes y determinar las acciones correspondientes en cada caso.
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