Trasladan a hospital de la PN a raso herido de bala tras tiroteo en Barahona

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Barahona, RD.– La mañana de este lunes fue trasladado al Hospital General Docente de la Policía Nacional, en Santo Domingo, el agente policial que resultó herido de bala durante un tiroteo con dos individuos, uno de los cuales también resultó herido, mientras el otro permanece prófugo de las autoridades.
El agente herido lo identificaron como el raso Eramil Moreta, de 22 años, residente en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad, quien resultó herido mientras realizaba labores de patrullaje en la intersección de las calles Nuestra Señora del Rosario y la avenida Luperón, en el casco urbano de Barahona.
De acuerdo con el diagnóstico médico del centro de salud privado donde recibió las primeras atenciones, Moreta presenta una herida de entrada y salida en la pierna derecha, que rozó la izquierda. Además de laceraciones en la muñeca derecha tras caer al pavimento. Su compañero de patrulla resultó ileso.
Notas relacionadas
Sobre el hecho
Durante el incidente también resultó herido Wilma Lara, de 22 años, residente en el sector Camboya.
Según informaciones obtenidas en la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, presenta una herida de bala en la pierna izquierda, con fractura del fémur.
En tanto, el segundo implicado que acompañaba al joven herido logró escapar a pie.
Por Genaro Moreta Jr.
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