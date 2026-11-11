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Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas de bala durante un hecho ocurrido la noche del lunes en el barrio San José, del municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima mortal fue identificada como Julio César Sánchez, un joven descrito por residentes de la comunidad como una persona conocida y trabajadora.

Uno de los heridos relató que un hombre llegó al lugar y comenzó a disparar contra varias personas. Según su testimonio, el agresor le ordenó detenerse antes de dispararle por la espalda.

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«Él me dijo: “Párate”, y cuando me paró, comenzó a tirar tiros a todo el mundo. Me dio un tiro ahí en la espalda», expresó.

Durante sus declaraciones, el herido también señaló que el presunto agresor estaría vinculado a un punto de venta de drogas. Además, pidió a las autoridades intervenir para evitar nuevos hechos violentos en la zona.

Joven herido de bala durante tiroteo en Moca.

Señalamientos sobre el presunto agresor

El entrevistado manifestó que anteriormente estuvo vinculado a actividades de microtráfico, pero aseguró que se retiró de esas prácticas.

Joven señalado se entrega a las autoridades

Tras el hecho, José Joel Disla, señalado como presuntamente vinculado al suceso, se entregó a las autoridades. El joven fue presentado ante la Dirección Central de Investigación (DICRIM) por el activista social y popular Guanchy Compres.

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La entrega se produjo mientras las autoridades investigan las circunstancias del tiroteo y buscan establecer las responsabilidades correspondientes.

Disla deberá responder ante los investigadores por los señalamientos en su contra. Al momento de la entrega, permanecía bajo investigación en Moca.

Personas afectadas y búsqueda de otro señalado

Entre las personas heridas figuran:

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Alvin Ernesto Chala, alias Coki.

Estefy Manuela García Martínez.

Enyer José Faria.

Los tres recibieron asistencia médica tras resultar heridos de bala durante el incidente.

Por este caso, las autoridades mantienen la búsqueda de Víctor Manuel Mejía Paulino, alias El Chacal, señalado como otro de los presuntos implicados.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, Mejía Paulino habría sostenido conflictos personales con uno de los lesionados.