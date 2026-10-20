Se entrega “El Guapón”, buscado por presunta tentativa de homicidio en Navarrete

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Santiago. – Luilly José Ramón Rodríguez, alias “El Guapón” o “Pitola”, se entregó este lunes a la Policía Nacional. Las autoridades lo buscaban por su presunta relación con un caso en el que un hombre recibió un disparo en Navarrete, Santiago.
Rodríguez acudió a la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra las Personas junto a su abogado. El hombre se presentó ante las autoridades en respuesta a la orden de arresto núm. 2026-AJ0063294.
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Detalles del incidente
Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió el pasado 29 de junio en el sector Estancia del Yaque, en Navarrete. Varias personas compartían bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial de la calle Principal cuando comenzó una discusión.
En medio del altercado, Rodríguez habría realizado varios disparos. Uno de ellos alcanzó a José Miguel Martínez en la pierna izquierda.
El caso de tentativa de homicidio en Navarrete se originó a raíz de ese incidente, por el que las autoridades buscaban a Rodríguez. Sin embargo, las investigaciones deben establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.
El detenido será presentado ante el Ministerio Público
La Policía Nacional informó que pondrá a Rodríguez a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La entrega voluntaria permite a las autoridades continuar con los procedimientos judiciales relacionados con el caso. El Ministerio Público deberá dar seguimiento al expediente conforme a las disposiciones legales.
La Policía no ofreció más detalles sobre posibles medidas posteriores ni sobre otros involucrados en el incidente.
Mientras avanzan los procedimientos, el caso de tentativa de homicidio en Navarrete permanece sujeto a las investigaciones de las autoridades. Rodríguez figura como señalado por su presunta participación en los hechos, por lo que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.
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