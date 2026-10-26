Suspenden evento turístico en Sabana de la Mar que reuniría a varias figuras

Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.- Un evento de turismo náutico en Sabana de la Mar lo suspendieron tras la intervención de efectivos militares.

Las autoridades alegan falta de documentación, pese a que los organizadores aclararon que cuentan con los permisos correspondientes y presentaron documentos con su respectivo acuse de recibo.

Organizadores de la actividad turística «Cruce de la Bahía» informaron sobre la suspensión de su evento programado para desarrollarse desde Las Cañitas, en Sabana de la Mar, con destino a la provincia de Samaná, tras la intervención de efectivos militares.

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La iniciativa de turismo de aventura y recreación náutica contemplaba la participación de reconocidas figuras, entre ellas el artista e influencer Príncipe Karim y el creador de contenido Bryan Elton, de acuerdo con la convocatoria oficial.