Suspenden evento turístico en Sabana de la Mar que reuniría a varias figuras

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Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.- Un evento de turismo náutico en Sabana de la Mar lo suspendieron tras la intervención de efectivos militares.
Las autoridades alegan falta de documentación, pese a que los organizadores aclararon que cuentan con los permisos correspondientes y presentaron documentos con su respectivo acuse de recibo.
Organizadores de la actividad turística «Cruce de la Bahía» informaron sobre la suspensión de su evento programado para desarrollarse desde Las Cañitas, en Sabana de la Mar, con destino a la provincia de Samaná, tras la intervención de efectivos militares.
La iniciativa de turismo de aventura y recreación náutica contemplaba la participación de reconocidas figuras, entre ellas el artista e influencer Príncipe Karim y el creador de contenido Bryan Elton, de acuerdo con la convocatoria oficial.
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El evento buscaba proyectar los atractivos naturales de la región y dinamizar la economía local, resaltando el potencial de la bahía para el desarrollo de actividades recreativas. Sin embargo, la intervención de los agentes interrumpió la agenda prevista.
De acuerdo con los organizadores, la medida se ejecutó luego de que los uniformados, cumpliendo instrucciones superiores, alegaran una supuesta falta de documentación.
Ante esto, los promotores aclararon que la actividad contaba con los trámites correspondientes y que uno de los permisos requeridos cuenta con su respectivo acuse de recibo, por lo que esperan que las autoridades competentes ofrezcan mayores detalles para esclarecer el malentendido y facilitar la coordinación de futuros eventos en la zona.
Por Honatan Caraballo
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