Sonia Guzmán pide fortalecer la competitividad del arroz ante el DR-CAFTA

La exembajadora dominicana en Washington y exministra de Industria y Comercio, Sonia Guzmán de Hernández, llamó al Gobierno a reforzar el apoyo al sector arrocero ante los desafíos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Guzmán consideró necesario ofrecer más asistencia técnica a los productores, impulsar la mecanización y mejorar la productividad para fortalecer la competitividad del arroz dominicano.

La exfuncionaria también se refirió al impacto de las elecciones en Estados Unidos. Dijo que el país debe esperar los resultados y conocer las decisiones de las nuevas autoridades antes de evaluar sus posibles efectos.