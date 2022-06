Solicitan Tribunal de Monte Plata que sean liberados agentes detenidos

Monte Plata, RD.- Con encendido de velas, la Federación de Juntas de Vecinos de Yamasá, solicita al Tribunal de Justicia de Monte Plata, trabajar apegado a la ley y que sea liberado el teniente coronel Medelin Marcelino, el sargento mayor Melvin Díaz de Jesús y el cabo José Luis de Morla Heredia, los que son acusados supuestamente de negligencia en el ejercicio de sus funciones por familiares de Clodomiro Reyes, quien estaba detenido en ese destacamento y murió en un centro de salud.

En ese sentido, Alfredo Mateo, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Yamasá, entiende que los hechos por lo que se les acusa a los agentes policiales son falsos. Esto ya que como asociación investigaron sobre el tema, llegando a la conclusión de que Cloromiro fue llevado en varias ocasiones al Hospital de Yamasá donde finalmente falleció.

Añadió además que, «Según el diagnóstico médico dice que murió de presión alta o un infarto«.

Mientras, José Payano, afirmó que el coronel Marcelino en ese momento hizo lo que debía hacer de enviarlo al hospital para que le brindarán atenciones médicas.

En tanto que José Payano explicó «Murió de un paro, el muerto no tiene un balazo, no tiene moretones, no fue torturado por la policía, murió de un paro normal como muere cualquier preso. Entonces ahora quieren acumular la muerte a Marcelino, Melvin, y otro policía«.

Afirmaron que en el tiempo que el teniente coronel estuvo suspendido por el mismo caso «se soltaron los demonios» y robaron hasta retrovisores que nunca habían llevado. Por esta razón solicitan la libertad pura y simple de estos agentes que hoy están detenidos.

Además, aseguran son policías ejemplares del pueblo, que hacen su trabajo y temen que vuelvan a aumentar los robos en este municipio .

Además reiteraron el llamado al Tribunal de Justicia de Monte Plata a que se investigue el hecho porque se le acusa de negligencia, lo cual, consideran los policías no son médicos, y que ese recluso se llevó en tres ocasiones al hospital por su condición de salud.