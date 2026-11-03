Sociedad de Ortopedia capacita a más de 100 profesionales en Azua

Azua, RD. – La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), a través de su Regional Sur y su Capítulo de Pie y Tobillo, celebró su XV Jornada Científica que reunió a más de 100 participantes, entre especialistas, médicos residentes y estudiantes. Un encuentro que sirvió, además, para fortalecer la unidad entre los profesionales del gremio con experiencias motivadoras y de mucho aprendizaje, que reafirman el valor de crecer juntos y de acercar el conocimiento entre las distintas generaciones.

Bajo el lema «La revolución del paso: innovación, evidencia y excelencia en pie y tobillo», el encuentro propició un espacio de actualización, intercambio de experiencias y enriquecimiento de los conocimientos en esta área de la ortopedia. En una magna actividad que se desarrolló el sábado 31 de octubre en el centro de conferencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de la provincia Azua de Compostela.

La jornada contó con la participación del Dr. Andy de León Valenzuela, presidente de la SDOT, cuya gestión ha situado el fortalecimiento científico y la unidad de la familia ortopédica dominicana como sus principales ejes de trabajo. El esfuerzo por promover encuentros académicos e integrar a las regionales y los capítulos especializados ha marcado el rumbo de la actual gestión.

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Homenaje al Dr. Lino Cadete

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al Dr. Lino Cadete, a quien estuvo dedicada esta decimoquinta edición. El reconocimiento constituyó una expresión de respeto y afecto hacia un distinguido integrante de la sociedad y permitió compartir, como familia profesional, la alegría de honrar a uno de sus miembros.

La SDOT destacó que elevar la calidad científica y fortalecer los vínculos entre sus integrantes son compromisos que se traducen en actividades concretas como esta, que hace años no se realizaban en la región Sur.

Miches será sede de próximo congreso internacional

Este encuentro también contribuyó a afianzar el entusiasmo y la participación de cara al Congreso Internacional de Artroscopía y Medicina Deportiva, que se celebrará el primer fin de semana de diciembre en Miches, República Dominicana, como una nueva oportunidad para continuar la actualización científica y el intercambio profesional.

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La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología felicitó a los organizadores y agradeció a los especialistas, residentes y estudiantes que hicieron posible esta jornada, reafirmando su compromiso con una sociedad más unida, participativa y comprometida con la excelencia en la atención de los pacientes.