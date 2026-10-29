SNTP respalda a reporteras tras incidente durante audiencia judicial en Santiago

​SANTIAGO.— El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Filial Santiago, fijó una postura radical de rechazo frente al incidente registrado en el Palacio de Justicia de esta provincia, donde un profesional de la toga pretendió coartar el ejercicio periodístico y despojar de su espacio de cobertura a dos reporteras de televisión.

​El secretario general del organismo sindical, José Batista, tildó de arbitrario e inaceptable el comportamiento del letrado Russel Aracena, representante de los imputados en la causa penal por el homicidio del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada. Durante la vista preliminar, el profesional del derecho exigió al tribunal el retiro forzoso de las comunicadoras Marisela de la Cruz (Noticias SIN). También de Yenny Acevedo (Telemicro), aduciendo un supuesto sesgo en la difusión de las informaciones.

​Batista recalcó que la organización que encabeza no permitirá que se amedrente o atropelle a los trabajadores de los medios en el cumplimiento de sus jornadas diarias.

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