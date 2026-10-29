SNTP respalda a reporteras tras incidente durante audiencia judicial en Santiago

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SANTIAGO.— El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Filial Santiago, fijó una postura radical de rechazo frente al incidente registrado en el Palacio de Justicia de esta provincia, donde un profesional de la toga pretendió coartar el ejercicio periodístico y despojar de su espacio de cobertura a dos reporteras de televisión.
El secretario general del organismo sindical, José Batista, tildó de arbitrario e inaceptable el comportamiento del letrado Russel Aracena, representante de los imputados en la causa penal por el homicidio del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada. Durante la vista preliminar, el profesional del derecho exigió al tribunal el retiro forzoso de las comunicadoras Marisela de la Cruz (Noticias SIN). También de Yenny Acevedo (Telemicro), aduciendo un supuesto sesgo en la difusión de las informaciones.
Batista recalcó que la organización que encabeza no permitirá que se amedrente o atropelle a los trabajadores de los medios en el cumplimiento de sus jornadas diarias.
»Lo ocurrido en el tribunal no es un hecho aislado; constituye una embestida directa contra la dignidad y la seguridad de las trabajadoras de la prensa. Ningún abogado tiene facultad para disponer quién entra o sale de un espacio de acceso público, y mucho menos para desacreditar el trabajo de quienes cubren la fuente judicial. Como gremio, salimos al frente para poner un alto a estas tácticas de amedrentamiento», aseveró con contundencia el dirigente sindical.
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SNTP Santiago rechaza intento de retirar a reporteras del Palacio de Justicia
El máximo representante del SNTP en Santiago destacó que la labor de los reporteros en los tribunales responde al deber social de informar. Advirtió que intentar silenciarlos o expulsarlos sienta un precedente perjudicial que vulnera los derechos de los miembros de la entidad.
La maniobra procesal del letrado generó un roce inmediato en el tribunal, provocando la reacción defensiva del abogado de la parte querellante, José Martínez . Este encaró la postura de su colega por considerarla fuera de lugar.
El SNTP Filial Santiago hizo un llamado a la comunidad jurídica local para que prevalezca la cordura y la convivencia pacífica con las plataformas informativas. Asimismo, emplazó a los estamentos judiciales a garantizar un entorno seguro y libre de presiones para los reporteros de campo.
Finalmente, Batista reiteró el respaldo del sindicato a Marisela de la Cruz y Yenny Acevedo. Advirtió que la seccional permanecerá en sesión permanente para vigilar y proteger los derechos laborales y la integridad física de todos sus miembros.
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