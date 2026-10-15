“Papongo” y “Sasa” se entregan por caso de atraco a empresario en Hato Mayor

Dos jóvenes buscados por las autoridades mediante órdenes judiciales de arresto se entregaron voluntariamente en relación con un presunto asalto a mano armada ocurrido en el sector Villa Canto, en Hato Mayor.

Se trata de Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”, y Eudi Alexander Bernard Sanete, alias “Sasa”, de 20 años.

Ambos figuran entre las personas vinculadas a las investigaciones sobre el asalto al empresario Gelson Lester Paulino Solano. El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre, según las informaciones difundidas sobre el caso.