“Papongo” y “Sasa” se entregan por caso de atraco a empresario en Hato Mayor

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Dos jóvenes buscados por las autoridades mediante órdenes judiciales de arresto se entregaron voluntariamente en relación con un presunto asalto a mano armada ocurrido en el sector Villa Canto, en Hato Mayor.
Se trata de Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”, y Eudi Alexander Bernard Sanete, alias “Sasa”, de 20 años.
Ambos figuran entre las personas vinculadas a las investigaciones sobre el asalto al empresario Gelson Lester Paulino Solano. El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre, según las informaciones difundidas sobre el caso.
Notas relacionadas
La entrega se produce mientras la Dirección Central de Investigación (Dicrim) continúa las pesquisas para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.
Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el proceso y las circunstancias en que se produjo la entrega de los jóvenes.
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