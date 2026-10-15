 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

“Papongo” y “Sasa” se entregan por caso de atraco a empresario en Hato Mayor

Dos jóvenes de 20 años se entregaron voluntariamente a las autoridades por su presunta vinculación con el asalto a mano armada contra el empresario Gelson Lester Paulino Solano, ocurrido en Villa Canto, Hato Mayor. El DICRIM mantiene las investigaciones.

Marianny Valdez
Información sobre la entrega voluntaria de Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”, y Eudi Alexander Bernard Sanete, alias “Sasa”, investigados por un presunto asalto a mano armada en Hato Mayor.
Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”, y Eudi Alexander Bernard Sanete, alias “Sasa”, se entregaron por su presunta vinculación con un asalto a un empresario en Hato Mayor.
¿Quieres resumir esta noticia?

Dos jóvenes buscados por las autoridades mediante órdenes judiciales de arresto se entregaron voluntariamente en relación con un presunto asalto a mano armada ocurrido en el sector Villa Canto, en Hato Mayor.

Se trata de Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”, y Eudi Alexander Bernard Sanete, alias “Sasa”, de 20 años.

Ambos figuran entre las personas vinculadas a las investigaciones sobre el asalto al empresario Gelson Lester Paulino Solano. El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre, según las informaciones difundidas sobre el caso.

Notas relacionadas

La entrega se produce mientras la Dirección Central de Investigación (Dicrim) continúa las pesquisas para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el proceso y las circunstancias en que se produjo la entrega de los jóvenes.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. RegionalesPrisión preventiva para mayor del Dicrim por muerte de dos jóvenes en SPM
  3. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  4. RegionalesMotociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
  5. RegionalesFamiliares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:AsaltoDICRIMComunidadesórdenes de arresto
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS