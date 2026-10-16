Se entregan cuatro hombres investigados por asalto a empresario en Hato Mayor

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Un asalto a mano armada contra un empresario en el sector Villa Canto, en Hato Mayor, mantiene bajo investigación a varias personas señaladas por su presunta vinculación con el hecho, algunas de las cuales se han entregado voluntariamente a las autoridades.
El caso ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando varios individuos encapuchados y armados habrían interceptado al empresario Gelson Lester Paulino Solano en el callejón Lluberes, próximo al Colegio Bautista, mientras se encontraba frente a su establecimiento comercial.
De acuerdo con las informaciones preliminares, los asaltantes lo despojaron de una cadena y un guillo de oro. Estas prendas están valoradas en aproximadamente RD$200,000, y escaparon a bordo de una yipeta.
A raíz del hecho, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) identificaron y buscaron a varias personas por su presunta participación en el asalto.
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Entre los señalados que se han entregado figuran Víctor Alfonso Pérez, conocido como “Víctor”. También Ángel David Leonardo Martínez, alias “Papongo”; y Eudi Alexander Bernard Sanete, conocido como “Sasa”.
A estos se suma Raudi de la Rosa, quien se presentó este viernes ante las autoridades acompañado de representantes de los Derechos Humanos y familiares. El propósito es responder por su presunta vinculación con el caso.
Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asalto y determinar las responsabilidades correspondientes.
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