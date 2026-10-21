Se entrega joven buscado por tiroteo en el que hirieron a policía en Barahona

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Santo Domingo, RD.– Un hombre buscado por su presunta vinculación con un tiroteo en el que resultó herido de bala un raso de la Policía Nacional se entregó a las autoridades a través de sus representantes legales, con la intervención de la comunicadora Nuria Piera.
La entrega se produjo luego de que, según las informaciones disponibles, la Policía Nacional y el Ministerio Público se negaran a recibirlo. Esto, pese a que figuraba en la plataforma «Se Busca» de la institución del orden. Finalmente, fue recibido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo.
Se trata de Axel Naviosky Ferrera, alias «Cutico», quien era buscado por su presunta participación, junto a Wilma Lara Feliz, de 22 años, en un enfrentamiento a tiros con agentes policiales, durante el cual resultó herido un miembro de la institución.
El raso Erasmil Moreta resultó herido mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en la intersección de la calle Nuestra Señora del Rosario con la avenida Luperón, en la ciudad de Barahona.
De acuerdo con los datos ofrecidos sobre el caso, el agente recibió un disparo en la pierna derecha. Este sufrió fracturas abiertas en la muñeca y el antebrazo. Debido a estas lesiones, tuvo que resultar referido al Hospital Docente de la Policía Nacional para recibir atención médica.
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Acompañante herida de bala
En el mismo incidente, Wilma Lara Feliz, quien acompañaba a Ferrera, también resultó herida de bala en una pierna. La joven permanece ingresada en el Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, bajo custodia policial.
Ferrera, quien permanecía prófugo desde que ocurrió el hecho, se entregó la tarde de este martes en Santo Domingo. El joven estaba acompañado de sus representantes legales, Gilbert Matos y Javier Medina, integrantes de la firma de abogados Ariel Gómez Rubio y Asociados.
La entrega se gestionó con la intervención de la periodista Nuria Piera. La misma habría contactado al director central de la Dicrim, general Pedro Ignacio Matos Pérez. Según las informaciones suministradas, el oficial dispuso el envío de dos agentes para recibir al hombre.
Se espera que a Ferrera se le traslade en las próximas horas a la sede del Comando Regional Sur de la Policía Nacional, en Barahona, para los procedimientos legales correspondientes.
Por Genaro Moreta Jr
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