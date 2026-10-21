Se entrega joven buscado por tiroteo en el que hirieron a policía en Barahona

Santo Domingo, RD.– Un hombre buscado por su presunta vinculación con un tiroteo en el que resultó herido de bala un raso de la Policía Nacional se entregó a las autoridades a través de sus representantes legales, con la intervención de la comunicadora Nuria Piera.

La entrega se produjo luego de que, según las informaciones disponibles, la Policía Nacional y el Ministerio Público se negaran a recibirlo. Esto, pese a que figuraba en la plataforma «Se Busca» de la institución del orden. Finalmente, fue recibido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo.

Se trata de Axel Naviosky Ferrera, alias «Cutico», quien era buscado por su presunta participación, junto a Wilma Lara Feliz, de 22 años, en un enfrentamiento a tiros con agentes policiales, durante el cual resultó herido un miembro de la institución.

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El raso Erasmil Moreta resultó herido mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en la intersección de la calle Nuestra Señora del Rosario con la avenida Luperón, en la ciudad de Barahona.

De acuerdo con los datos ofrecidos sobre el caso, el agente recibió un disparo en la pierna derecha. Este sufrió fracturas abiertas en la muñeca y el antebrazo. Debido a estas lesiones, tuvo que resultar referido al Hospital Docente de la Policía Nacional para recibir atención médica.