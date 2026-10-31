Joven de 19 años se entrega a la Policía por presunto atraco en Santiago

Un joven de 19 años, buscado por su presunta participación en un atraco a punta de pistola en Santiago, se entregó a la Policía Nacional acompañado de su padre.

Se trata de Yeriberto Severino, contra quien pesaba una orden de arresto por un asalto ocurrido el pasado 10 de octubre en la avenida Yapur Dumit, del sector Las Flores.

Según la denuncia, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano. Uno de ellos lo habría encañonado con un arma de fuego. Mientras el otro le arrebató una cangurera que contenía documentos personales, otras pertenencias y RD$2,000 en efectivo.