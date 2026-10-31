Joven de 19 años se entrega a la Policía por presunto atraco en Santiago

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Un joven de 19 años, buscado por su presunta participación en un atraco a punta de pistola en Santiago, se entregó a la Policía Nacional acompañado de su padre.
Se trata de Yeriberto Severino, contra quien pesaba una orden de arresto por un asalto ocurrido el pasado 10 de octubre en la avenida Yapur Dumit, del sector Las Flores.
Según la denuncia, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano. Uno de ellos lo habría encañonado con un arma de fuego. Mientras el otro le arrebató una cangurera que contenía documentos personales, otras pertenencias y RD$2,000 en efectivo.
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La Policía informó que continúa las investigaciones para identificar y localizar al segundo implicado. Asimismo, indicó que Severino es investigado por otro presunto atraco ocurrido en el municipio de Puñal.
Al entregarse, el joven expresó: «Yo no quería hacer eso». También aprovechó para enviar un mensaje a otros jóvenes, a quienes exhortó a no dejarse influenciar por malas compañías y escuchar los consejos de sus padres.
A Severino se le colocará a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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