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Moca. Víctor Manuel, requerido por las autoridades por su presunta vinculación con un tiroteo que dejó un joven muerto y otras tres personas heridas en el municipio de Moca, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el sector Quija Quieta, también conocido como San José. El hombre acudió al destacamento policial acompañado del dirigente popular Juan «Guanchy» Compres, quien intervino para facilitar su presentación ante las autoridades.

Compres explicó que llevaba dos días conversando con Víctor Manuel y que este lo contactó para comunicarle su decisión de entregarse.

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Momento en que se entrega Víctor Manuel

Su relato del enfrentamiento

Antes de quedar a disposición de la Policía, Víctor Manuel ofreció su versión de lo ocurrido y aseguró que actuó en defensa propia, porque, según afirmó, las otras personas involucradas comenzaron a dispararle.

El hombre relató que llegó al lugar para conversar con otro individuo identificado como Coqui, pero que el encuentro terminó en un enfrentamiento cuando, supuestamente, este lo encañonó.

«Inmediatamente él me vio, me encañonó. Nos encañonamos ahí mismo, de una por la otra», manifestó al describir el inicio del incidente.

Según su relato, durante el intercambio de disparos buscó protección detrás de un árbol y posteriormente respondió al ataque porque temía que lo mataran.

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«Ahí ellos empezaron a dispararme. Yo me tuve que defender también, porque ellos me van a matar», sostuvo.

Niega responsabilidad y pide divulgar un video

Víctor Manuel negó tener responsabilidad en la muerte del joven y las heridas sufridas por las otras tres personas. En cambio, señaló a otro de los involucrados como presunto responsable de los disparos que alcanzaron a las víctimas.

También pidió que se divulgue un video de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial, al considerar que ese material podría ayudar a esclarecer lo sucedido.

«Yo lo que quiero es que salga a la luz el video del colmado», expresó.

Aspectos pendientes de esclarecer

La entrega de Víctor Manuel y su versión de los acontecimientos forman parte de las actuaciones relacionadas con el caso. Sin embargo, todavía deben determinarse las circunstancias en que comenzó el enfrentamiento y las responsabilidades individuales.

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Entre los puntos que requieren aclaración figuran:

El inicio del tiroteo: qué provocó el enfrentamiento y quién realizó los primeros disparos.

La participación de los involucrados: quiénes accionaron armas de fuego durante el incidente.

La muerte del joven: quién realizó los disparos que le causaron la muerte.

Los tres heridos: cómo resultaron alcanzadas las otras personas.

Las cámaras de seguridad: qué muestran las grabaciones del establecimiento comercial mencionado por Víctor Manuel.

Las autoridades deberán establecer, mediante las investigaciones y las evidencias disponibles, quiénes participaron en el tiroteo y las responsabilidades correspondientes.