Se entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega

El detenido es Eliezer Antonio Jiménez García, de 31 años, conocido como “Eliezer” o “El Guardia”. Las autoridades lo requerían mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0094532, por su presunta responsabilidad en la muerte de Ortega.

De acuerdo con el informe policial, la víctima murió a causa de una herida de arma de fuego. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce del sector Soto, próximo a la autopista Duarte.