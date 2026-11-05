Se entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega

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El detenido es Eliezer Antonio Jiménez García, de 31 años, conocido como “Eliezer” o “El Guardia”. Las autoridades lo requerían mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0094532, por su presunta responsabilidad en la muerte de Ortega.
De acuerdo con el informe policial, la víctima murió a causa de una herida de arma de fuego. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce del sector Soto, próximo a la autopista Duarte.
Notas relacionadas
Homicidio en el sector Soto
El hecho ocurrió el pasado 26 de octubre en las inmediaciones del cruce del sector Soto, próximo a la autopista Duarte. Según la institución, varios agentes realizaron labores de búsqueda y seguimiento antes de que el hombre se entregara.
La Policía informó que el detenido permanece bajo custodia y que lo entregará al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
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