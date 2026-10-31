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Se entrega hombre buscado por muerte de otro en Licey al Medio

El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre en el sector La Chiva, municipio Licey al Medio, provincia Santiago, donde la víctima falleció por heridas de arma de fuego durante una discusión.

Noemy Vicioso
Se entrega hombre buscado por muerte de otro en Licey al Medio
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La Policía Nacional informó que Eliseo Domínguez Rodríguez, alias “Yoan”, se entregó voluntariamente luego de buscársele mediante orden judicial por su presunta vinculación con la muerte de Estarlyn Gómez, conocido como “Capital”.

El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre en el sector La Chiva, municipio Licey al Medio, provincia Santiago. La víctima falleció por heridas de arma de fuego durante una discusión.

Por este caso también se sometió a la justicia Álvaro José Peña de Asís, alias “El Cachorro”, señalado como presunto responsable de los disparos.

Domínguez Rodríguez se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado y lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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