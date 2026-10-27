Se entrega “Epherson” por robo de RD$1.4 millones en joyería de Santiago

Tras varios días de búsqueda policial, Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, se entregó a las autoridades por su presunta vinculación con el robo de prendas valoradas en RD$1.4 millones en una joyería de Santiago.

Morel Rosario acudió a la sede de la División de Investigación Criminal (DICRIM) de Santiago junto a su representante legal. La Policía lo buscaba por su presunta participación en el robo, ocurrido en un establecimiento de la avenida Yapur Dumit, en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la ciudad.