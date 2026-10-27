Se entrega “Epherson” por robo de RD$1.4 millones en joyería de Santiago

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Tras varios días de búsqueda policial, Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, se entregó a las autoridades por su presunta vinculación con el robo de prendas valoradas en RD$1.4 millones en una joyería de Santiago.
Morel Rosario acudió a la sede de la División de Investigación Criminal (DICRIM) de Santiago junto a su representante legal. La Policía lo buscaba por su presunta participación en el robo, ocurrido en un establecimiento de la avenida Yapur Dumit, en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la ciudad.
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Otros implicados en el caso
Por este hecho, la Policía apresó a Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y a Starlin Valdez, conocido como “Burichanga”, de 30. Las autoridades sometieron a ambos hombres a la justicia como parte del proceso por el robo.
Durante las investigaciones, los agentes recuperaron decenas de prendas que, según la Policía, los responsables habrían sustraído de la joyería. Las autoridades no han concluido las pesquisas y mantienen el caso bajo investigación.
La Policía informó que entregará a Morel Rosario al Ministerio Público para que responda por su presunta vinculación con el hecho. El órgano acusador deberá continuar el proceso legal correspondiente.
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