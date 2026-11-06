Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones

Las autoridades de Santiago intensificaron los trabajos de limpieza en puentes y drenajes pluviales. La medida busca reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias que se registran en la región.

Las brigadas municipales retiraron basura y otros desechos acumulados en las entradas y cabeceras de los puentes. También limpiaron los desagües para facilitar el flujo del agua.

Francisco Arias explicó que los operativos responden a una solicitud de la Defensa Civil. Además, se realizan en coordinación con el Ayuntamiento de Santiago.

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Ante esta situación, Arias pidió a los residentes evitar que los desperdicios lleguen a las calles, contenes y cañadas. Estos desechos pueden obstruir los drenajes y dificultar el paso del agua.

Por su parte, la Defensa Civil exhortó a las comunidades a mantener activos sus planes de contingencia. También pidió seguir las orientaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier emergencia de inmediato.