Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones

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Las autoridades de Santiago intensificaron los trabajos de limpieza en puentes y drenajes pluviales. La medida busca reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias que se registran en la región.
Las brigadas municipales retiraron basura y otros desechos acumulados en las entradas y cabeceras de los puentes. También limpiaron los desagües para facilitar el flujo del agua.
Francisco Arias explicó que los operativos responden a una solicitud de la Defensa Civil. Además, se realizan en coordinación con el Ayuntamiento de Santiago.
Ante esta situación, Arias pidió a los residentes evitar que los desperdicios lleguen a las calles, contenes y cañadas. Estos desechos pueden obstruir los drenajes y dificultar el paso del agua.
Por su parte, la Defensa Civil exhortó a las comunidades a mantener activos sus planes de contingencia. También pidió seguir las orientaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier emergencia de inmediato.
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