Riverón pide investigar municiones dominicanas halladas en manos de pandillas

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, pidió investigar cómo llegaron municiones con insignias del Ejército dominicano a manos de pandillas haitianas. También cuestionó las declaraciones del canciller Víctor (Ito) Bisonó sobre el informe de las Naciones Unidas.

Riverón calificó de “pobres” y “desacertadas” las palabras del ministro de Relaciones Exteriores. A su juicio, las autoridades deben aclarar de dónde salieron las municiones y quién las vendió.

“Lo primero que debió decir es que se debe investigar”, expresó el alcalde. También sostuvo que pedir una investigación no significa acusar a nadie.

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El funcionario afirmó que el problema no es nuevo. Recordó casos anteriores en la frontera, entre ellos el arresto de una mujer haitiana y el apresamiento de un coronel del Ejército Nacional por hechos relacionados con esta situación.