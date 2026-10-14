Riverón pide investigar municiones dominicanas halladas en manos de pandillas

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El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, pidió investigar cómo llegaron municiones con insignias del Ejército dominicano a manos de pandillas haitianas. También cuestionó las declaraciones del canciller Víctor (Ito) Bisonó sobre el informe de las Naciones Unidas.
Riverón calificó de “pobres” y “desacertadas” las palabras del ministro de Relaciones Exteriores. A su juicio, las autoridades deben aclarar de dónde salieron las municiones y quién las vendió.
“Lo primero que debió decir es que se debe investigar”, expresó el alcalde. También sostuvo que pedir una investigación no significa acusar a nadie.
El funcionario afirmó que el problema no es nuevo. Recordó casos anteriores en la frontera, entre ellos el arresto de una mujer haitiana y el apresamiento de un coronel del Ejército Nacional por hechos relacionados con esta situación.
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Pide investigar el suministro de armas a Haití
Riverón también llamó a los organismos internacionales a investigar quiénes suministran armas modernas procedentes de Estados Unidos a las pandillas haitianas.
El alcalde manifestó que el presidente de la República, según su consideración, quiere que se esclarezca el caso y que se establezcan responsabilidades. “Que se investigue y que caiga quien tenga que caer”, expresó.
Asimismo, señaló que República Dominicana no fabrica armas como las que utilizan los pandilleros haitianos y sostuvo que la investigación no debe limitarse al supuesto envío de municiones desde territorio dominicano.
“También tenemos que hablar de los Estados Unidos que ha suministrado armas modernas a esas pandillas haitianas”, afirmó.
Riverón reiteró que la venta de municiones hacia Haití es una práctica que, según dijo, ocurre desde hace mucho tiempo, y volvió a mencionar casos detectados anteriormente en la frontera sur del país.
Por Ramón Medina.
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