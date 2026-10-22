Riverón advierte que pandillas masacrarían tropas de Bukele en Haití

La violencia y la inseguridad que afectan a Haití mantienen en alerta a comerciantes y residentes de la frontera dominicana, quienes piden reforzar la vigilancia militar ante posibles eventualidades en el vecino país.

La preocupación aumenta tras los reportes sobre el secuestro de cuatro soldados salvadoreños pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Este hecho ha generado inquietud por la situación de seguridad en territorio haitiano.

El comerciante César Espinosa afirmó que la frontera se mantiene en calma. Sin embargo, manifestó preocupación por los acontecimientos en Haití y la presencia de presuntas bandas criminales en zonas cercanas a la provincia Elías Piña.

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Ante este panorama, pidió al presidente Luis Abinader reforzar la seguridad fronteriza para garantizar que las autoridades estén preparadas frente a cualquier eventualidad.