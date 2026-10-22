Riverón advierte que pandillas masacrarían tropas de Bukele en Haití

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La violencia y la inseguridad que afectan a Haití mantienen en alerta a comerciantes y residentes de la frontera dominicana, quienes piden reforzar la vigilancia militar ante posibles eventualidades en el vecino país.
La preocupación aumenta tras los reportes sobre el secuestro de cuatro soldados salvadoreños pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Este hecho ha generado inquietud por la situación de seguridad en territorio haitiano.
El comerciante César Espinosa afirmó que la frontera se mantiene en calma. Sin embargo, manifestó preocupación por los acontecimientos en Haití y la presencia de presuntas bandas criminales en zonas cercanas a la provincia Elías Piña.
Ante este panorama, pidió al presidente Luis Abinader reforzar la seguridad fronteriza para garantizar que las autoridades estén preparadas frente a cualquier eventualidad.
“Hay que estar preparados. El Gobierno debe tener ojo visor en ese sentido y apostar los militares que sean necesarios, por si acaso”, expresó el también comerciante Eddy Burgo.
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Riverón cuestiona una intervención militar en Haití
Por su parte, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, describió a Haití como un territorio dominado por las pandillas. Consideró que el envío de tropas extranjeras no garantizaría una solución al problema de la violencia.
Riverón sostuvo que, incluso si el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviara un contingente militar numeroso, sus integrantes podrían ser víctimas de los grupos criminales que operan en ese país.
“Pueden mandar a medio ejército de El Salvador a Haití y se lo van a matar como pollos, porque el terreno de Haití está preparado para ese grupo de salvajes que hay en ese territorio”, manifestó el alcalde.
Ante la crisis que atraviesa el vecino país, Riverón propuso que varios Estados y organismos internacionales conformen un fideicomiso. Esto, para asumir la administración de Haití y contribuir a recuperar el control institucional y la seguridad.
El alcalde consideró que esta iniciativa permitiría abordar la crisis haitiana mediante una intervención coordinada de la comunidad internacional, en un contexto marcado por la expansión de las pandillas y la preocupación de las comunidades fronterizas dominicanas.
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