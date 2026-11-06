Río Partido sigue sin carretera de acceso pese a compromiso de Turismo

Río Partido, uno de los balnearios más visitados de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, continúa sin una carretera de acceso.

Ante esta situación, empresarios y residentes de la zona pidieron al ministro de Turismo, David Collado, cumplir su compromiso de construir la vía.

La carretera permitiría conectar el balneario con la comunidad de Monte Llano. Según los reclamantes, Collado asumió ese compromiso hace un año.

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Sin embargo, los trabajos todavía no comienzan. Por eso, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes de la Junta de Vecinos San José de la Montaña esperan una respuesta de las autoridades.

Los comunitarios reclaman que el Ministerio de Turismo informe cuándo iniciará la construcción. Además, consideran necesaria la obra para facilitar el acceso de visitantes a uno de los atractivos naturales de la zona.

A un año del anuncio, los residentes mantienen su llamado para que las autoridades concreten el proyecto.