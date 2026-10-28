Desbordamiento del río Lebrón inunda viviendas en Palmarejo Villa Linda

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Los Alcarrizos- Santo Domingo- El desbordamiento del río Lebrón, a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas, ha inundado varias viviendas en distintos sectores del distrito municipal de Palmarejo Villa Linda.
Winstong Núñez, dirigente de la Unión de Juntas de Vecinos de la localidad, mostró la situación que enfrentan los residentes y pidió la intervención de las autoridades.
“Para que usted vea cómo está la situación del barrio aquí en Palmarejo Villa Linda. Este es el río Lebrón y ahora mismo está desbordado al 100 %. Señor presidente, mire la situación. Usted ha venido en tres ocasiones aquí a Palmarejo Villa Linda. Al ministro de Obras Públicas: aquí mismo tenemos muchas personas a las que se les han dañado los inmuebles y todos los electrodomésticos”, expresó Núñez.
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La crecida también ha impedido el paso de personas hacia varios sectores de la zona. Los residentes denunciaron que el puente se encuentra cubierto por el agua, lo que les impide llegar a sus hogares y destinos.
“Porque uno no puede cruzar a sus hogares. Mire cómo está ese puente ahora mismo, rebosado de agua. No podemos llegar a nuestro destino”, manifestó Mariely Valdez, una de las afectadas.
Ante esta situación, los comunitarios solicitaron al Gobierno la construcción de un puente adecuado para evitar que la zona se inunde cada vez que llueve.
“Estamos en las manos de Dios aquí. Esto pertenece a Palmarejo Villa Linda. Tenemos este problema del río. Por aquí no puede caer ni una gota de agua, porque de una vez se nos inunda esto”, expresó Frank Ortiz, otro de los afectados.
Esperanza Samboy también señaló las dificultades que enfrentan los residentes por la falta de un puente. “La falta de ese puente afecta al barrio entero, al sector entero. Mire cómo está el agua y la basura”, manifestó.
Núñez sostuvo que los residentes llevan algún tiempo esperando que el Ministerio de Obras Públicas disponga la construcción de un puente que permita el paso hacia los distintos sectores de la comunidad. Explicó que el río Lebrón se desborda cada vez que llueve.
“Aquí supuestamente hemos estado en Obras Públicas y ya nos dicen que el puente está aprobado. Pero es una buena pregunta, señor: ¿será cierto eso?”, cuestionó el dirigente comunitario.
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