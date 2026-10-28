Desbordamiento del río Lebrón inunda viviendas en Palmarejo Villa Linda

La crecida también ha impedido el paso de personas hacia varios sectores de la zona. Los residentes denunciaron que el puente se encuentra cubierto por el agua, lo que les impide llegar a sus hogares y destinos.

“Porque uno no puede cruzar a sus hogares. Mire cómo está ese puente ahora mismo, rebosado de agua. No podemos llegar a nuestro destino”, manifestó Mariely Valdez, una de las afectadas.

Ante esta situación, los comunitarios solicitaron al Gobierno la construcción de un puente adecuado para evitar que la zona se inunde cada vez que llueve.

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“Estamos en las manos de Dios aquí. Esto pertenece a Palmarejo Villa Linda. Tenemos este problema del río. Por aquí no puede caer ni una gota de agua, porque de una vez se nos inunda esto”, expresó Frank Ortiz, otro de los afectados.

Esperanza Samboy también señaló las dificultades que enfrentan los residentes por la falta de un puente. “La falta de ese puente afecta al barrio entero, al sector entero. Mire cómo está el agua y la basura”, manifestó.

Núñez sostuvo que los residentes llevan algún tiempo esperando que el Ministerio de Obras Públicas disponga la construcción de un puente que permita el paso hacia los distintos sectores de la comunidad. Explicó que el río Lebrón se desborda cada vez que llueve.

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“Aquí supuestamente hemos estado en Obras Públicas y ya nos dicen que el puente está aprobado. Pero es una buena pregunta, señor: ¿será cierto eso?”, cuestionó el dirigente comunitario.