Retiran más de 2,000 libras de desechos del Santuario de Manatí en Puerto Plata

Más de 2,000 libras de plástico y otros desechos resultaron retiradas del litoral del Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí, en Estero Hondo, durante una jornada de limpieza organizada por la empresa Seaboard.

En el operativo participaron más de 70 estudiantes de los politécnicos Milagros Hernández y Lisandra Germosén Fondeur, de Villa González. Esto, junto a comunitarios, guardaparques y representantes de organizaciones ambientales.