Retiran más de 2,000 libras de desechos del Santuario de Manatí en Puerto Plata

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Más de 2,000 libras de plástico y otros desechos resultaron retiradas del litoral del Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí, en Estero Hondo, durante una jornada de limpieza organizada por la empresa Seaboard.
En el operativo participaron más de 70 estudiantes de los politécnicos Milagros Hernández y Lisandra Germosén Fondeur, de Villa González. Esto, junto a comunitarios, guardaparques y representantes de organizaciones ambientales.
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El vicepresidente y gerente general de Seaboard, Armando Rodríguez, afirmó que la protección del medio ambiente forma parte de las prioridades de responsabilidad social de la empresa. Asimismo, llamó a respaldar iniciativas que contribuyan a conservar las costas y proteger las especies.
La actividad la coordinó por el Patronato del Parque Ecológico Las Lagunas. De acuerdo con los organizadores, parte de los residuos plásticos llega a la zona arrastrada por los ríos Bajabonico y La Jaiba. Esto representa una amenaza para este refugio natural.
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