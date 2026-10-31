Retienen a ciudadano haitiano por sospechas de vínculos con 400 Mawozo

Residentes del kilómetro 56, en la comunidad de Batey 56, distrito municipal San José del Puerto, en Villa Altagracia, retuvieron a un ciudadano haitiano que posteriormente fue entregado a las autoridades policiales, ante sospechas de que pudiera tener vínculos con la organización criminal haitiana 400 Mawozo.

Según las informaciones suministradas, los moradores alertaron al destacamento policial y solicitaron la intervención de una patrulla para entregar al extranjero.

Su apariencia física y varios tatuajes habrían despertado sospechas entre los comunitarios.

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Los residentes alegaron que uno de los tatuajes que presenta el detenido tendría similitudes con los utilizados por presuntos integrantes de la banda criminal haitiana. Por esta razón, sospechan que habría ingresado al territorio dominicano tras cruzar la frontera.

Posteriormente, una unidad de la Dirección General de Migración, encabezada por un capitán de la Armada Dominicana, acudió a la comunidad y trasladó al extranjero, presuntamente hacia Santo Domingo.