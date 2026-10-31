Retienen a ciudadano haitiano por sospechas de vínculos con 400 Mawozo

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Residentes del kilómetro 56, en la comunidad de Batey 56, distrito municipal San José del Puerto, en Villa Altagracia, retuvieron a un ciudadano haitiano que posteriormente fue entregado a las autoridades policiales, ante sospechas de que pudiera tener vínculos con la organización criminal haitiana 400 Mawozo.
Según las informaciones suministradas, los moradores alertaron al destacamento policial y solicitaron la intervención de una patrulla para entregar al extranjero.
Su apariencia física y varios tatuajes habrían despertado sospechas entre los comunitarios.
Los residentes alegaron que uno de los tatuajes que presenta el detenido tendría similitudes con los utilizados por presuntos integrantes de la banda criminal haitiana. Por esta razón, sospechan que habría ingresado al territorio dominicano tras cruzar la frontera.
Posteriormente, una unidad de la Dirección General de Migración, encabezada por un capitán de la Armada Dominicana, acudió a la comunidad y trasladó al extranjero, presuntamente hacia Santo Domingo.
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Otro aspecto que llamó la atención de los presentes fue que el detenido manifestó, frente a los moradores y militares, que regresaría a la comunidad. Según expresó, solo tendría que pagar 15,000 pesos.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el extranjero tiene antecedentes penales o si existen evidencias que lo vinculen con la organización criminal 400 Mawozo.
Las autoridades de inteligencia y los organismos de seguridad deberán establecer su identidad, procedencia y posibles vínculos delictivos.
Por Alejandro Fidel Francisco
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