Residentes de Villas Agrícolas denuncian delincuencia y apagones frecuentes

El incremento de las licencias laborales por motivos de salud mental, reportado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), era una situación que los especialistas en psiquiatría aseguran se veía venir. Una situación debido al aumento de los trastornos emocionales y psicológicos que afectan a la población.

La sobrecarga laboral, la ansiedad y la depresión figuran entre los principales problemas que afectan a los trabajadores. Según especialistas en salud mental, quienes advierten sobre la necesidad de prestar mayor atención a esta realidad y fortalecer las políticas de prevención y atención.