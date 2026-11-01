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Residentes de Villas Agrícolas denuncian delincuencia y apagones frecuentes

La sobrecarga laboral, la ansiedad y la depresión figuran entre los principales problemas que afectan a los trabajadores, según especialistas en salud mental, quienes advierten sobre la necesidad de prestar mayor atención a esta realidad y fortalecer las políticas de prevención y atención.

Noemy Vicioso
Residentes de Villas Agrícolas denuncian delincuencia y apagones frecuentes
Residentes de Villas Agrícolas denuncian delincuencia y apagones frecuentes
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El incremento de las licencias laborales por motivos de salud mental, reportado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), era una situación que los especialistas en psiquiatría aseguran se veía venir. Una situación debido al aumento de los trastornos emocionales y psicológicos que afectan a la población.

La sobrecarga laboral, la ansiedad y la depresión figuran entre los principales problemas que afectan a los trabajadores. Según especialistas en salud mental, quienes advierten sobre la necesidad de prestar mayor atención a esta realidad y fortalecer las políticas de prevención y atención.

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ETIQUETAS:DelincuenciaVillas Agrícolasapagones frecuentes
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