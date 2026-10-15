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Les ofrecieron un bono y ahora enfrentan deudas de hasta RD$390 mil

Más de 40 residentes de Cerro de Papatín, en Santiago, denunciaron que enfrentan deudas bancarias tras entregar sus cédulas a personas que les ofrecieron gestionar un bono del Gobierno. Afirman que abrieron cuentas a sus nombres y retiraron fondos sin su autorización.

Marianny Valdez
Residentes del sector Cerro de Papatín, en Santiago, denuncian que enfrentan deudas bancarias por cuentas abiertas a sus nombres tras una supuesta oferta de bono del Gobierno.
Residentes de Cerro de Papatín, en Santiago, denuncian presuntas irregularidades bancarias tras entregar sus documentos de identidad bajo la promesa de recibir una ayuda gubernamental.
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Residentes del sector Cerro de Papatín, al suroeste de Santiago, denunciaron que enfrentan deudas bancarias luego de entregar sus cédulas a personas que, según afirman, les ofrecieron gestionar un bono del Gobierno.

Los afectados aseguran que posteriormente descubrieron que habían abierto cuentas bancarias a sus nombres, en las que se registraron depósitos de RD$100,000, RD$150,000, RD$250,000 y hasta RD$390,000. Sin embargo, sostienen que no recibieron esos recursos y que el dinero fue retirado sin su autorización.

Tras difundirse los primeros testimonios, más de 40 personas acudieron durante la tarde para denunciar situaciones similares y reclamar una investigación sobre lo ocurrido.

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Según relataron, varias personas visitaron la comunidad, solicitaron sus documentos de identidad y les ofrecieron ayuda gubernamental. Ahora, aseguran que enfrentan compromisos financieros por montos que no reconocen.

“Yo salí con 114 mil pesos que yo no he cogido y nos lo quieren cobrar también. Nosotros no vamos a pagar ni un peso de eso”, expresó uno de los denunciantes.

Los afectados solicitan a las autoridades determinar quiénes abrieron las cuentas, cómo se realizaron las operaciones y quién retiró los fondos. También exigen una explicación sobre el uso de sus documentos personales y que se esclarezca quiénes serían los responsables de estas presuntas irregularidades.

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