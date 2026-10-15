Les ofrecieron un bono y ahora enfrentan deudas de hasta RD$390 mil

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Residentes del sector Cerro de Papatín, al suroeste de Santiago, denunciaron que enfrentan deudas bancarias luego de entregar sus cédulas a personas que, según afirman, les ofrecieron gestionar un bono del Gobierno.
Los afectados aseguran que posteriormente descubrieron que habían abierto cuentas bancarias a sus nombres, en las que se registraron depósitos de RD$100,000, RD$150,000, RD$250,000 y hasta RD$390,000. Sin embargo, sostienen que no recibieron esos recursos y que el dinero fue retirado sin su autorización.
Tras difundirse los primeros testimonios, más de 40 personas acudieron durante la tarde para denunciar situaciones similares y reclamar una investigación sobre lo ocurrido.
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Según relataron, varias personas visitaron la comunidad, solicitaron sus documentos de identidad y les ofrecieron ayuda gubernamental. Ahora, aseguran que enfrentan compromisos financieros por montos que no reconocen.
“Yo salí con 114 mil pesos que yo no he cogido y nos lo quieren cobrar también. Nosotros no vamos a pagar ni un peso de eso”, expresó uno de los denunciantes.
Los afectados solicitan a las autoridades determinar quiénes abrieron las cuentas, cómo se realizaron las operaciones y quién retiró los fondos. También exigen una explicación sobre el uso de sus documentos personales y que se esclarezca quiénes serían los responsables de estas presuntas irregularidades.
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