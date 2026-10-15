Les ofrecieron un bono y ahora enfrentan deudas de hasta RD$390 mil

Residentes del sector Cerro de Papatín, al suroeste de Santiago, denunciaron que enfrentan deudas bancarias luego de entregar sus cédulas a personas que, según afirman, les ofrecieron gestionar un bono del Gobierno.

Los afectados aseguran que posteriormente descubrieron que habían abierto cuentas bancarias a sus nombres, en las que se registraron depósitos de RD$100,000, RD$150,000, RD$250,000 y hasta RD$390,000. Sin embargo, sostienen que no recibieron esos recursos y que el dinero fue retirado sin su autorización.

Tras difundirse los primeros testimonios, más de 40 personas acudieron durante la tarde para denunciar situaciones similares y reclamar una investigación sobre lo ocurrido.