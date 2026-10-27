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Residentes de Moca pien solución al deterioro de calle por tránsito de camiones

Residentes de la comunidad La Rosa, en Cayetano Germosén, Moca, provincia Espaillat, advirtieron que impedirán el paso de vehículos pesados si las autoridades no intervienen ante el deterioro de su calle. Los comunitarios atribuyen los daños al tránsito de camiones que transportan materiales para una urbanización y reclaman medidas para proteger la vía.

Marianny Valdez
Reclamo de residentes de La Rosa por el deterioro de una calle en Cayetano Germosén, Moca.
Residentes de La Rosa, en Moca, denuncian daños en una calle por el tránsito de vehículos pesados.
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Residentes de la comunidad La Rosa, en Cayetano Germosén, municipio de Moca, provincia Espaillat, advirtieron que impedirán el paso de vehículos pesados si las autoridades no intervienen para solucionar el deterioro de una calle.

La denuncia se produce en la entrada de Lo Pulito, por donde transitan camiones que transportan materiales para la construcción de una urbanización. Según los comunitarios, el paso constante de estos vehículos está agravando las condiciones de una vía que aseguran haber construido con recursos propios.

Los residentes reclamaron una solución que evite que los daños continúen y proteja el esfuerzo que realizaron durante años para contar con esta calle.

“Esto es lo último que vamos a decir, porque ellos no nos hacen caso. Si no hay solución, no los vamos a dejar pasar por aquí”, advirtió uno de los comunitarios.

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Asimismo, expresaron preocupación por el avance de los proyectos urbanísticos en terrenos que consideran productivos. Denunciaron que la situación afecta directamente a las familias de la zona.

Los comunitarios reiteraron que, si no reciben una respuesta de las autoridades, tomarán medidas para impedir la circulación de los camiones por la comunidad.

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ETIQUETAS:Comunidadesarreglo de calledeterioro de calle
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