Residentes de Moca pien solución al deterioro de calle por tránsito de camiones

Residentes de la comunidad La Rosa, en Cayetano Germosén, municipio de Moca, provincia Espaillat, advirtieron que impedirán el paso de vehículos pesados si las autoridades no intervienen para solucionar el deterioro de una calle.

La denuncia se produce en la entrada de Lo Pulito, por donde transitan camiones que transportan materiales para la construcción de una urbanización. Según los comunitarios, el paso constante de estos vehículos está agravando las condiciones de una vía que aseguran haber construido con recursos propios.

Los residentes reclamaron una solución que evite que los daños continúen y proteja el esfuerzo que realizaron durante años para contar con esta calle.

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