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Robos mantienen en zozobra a residentes de Jaibón, en Laguna Salada, en Valverde

Residentes del distrito municipal de Jaibón, en Laguna Salada, provincia Valverde, expresaron preocupación por los robos reportados en viviendas y establecimientos comerciales. Los comunitarios solicitaron mayor vigilancia policial, especialmente durante la noche y la madrugada, para prevenir nuevos hechos y recuperar la tranquilidad.

Marianny Valdez
Denuncia de residentes de Jaibón sobre robos registrados en la comunidad.
Residentes de Jaibón expresan preocupación por los robos reportados en distintos sectores de la comunidad.
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Residentes del distrito municipal de Jaibón, perteneciente al municipio de Laguna Salada, en la provincia Valverde, manifestaron preocupación por los robos registrados en distintos sectores de la comunidad, incluido el Cerro de Jaibón, y reclamaron mayor presencia policial para enfrentar la situación.

Los comunitarios atribuyen algunos de estos hechos a personas que, según sus testimonios, han resultado detenidas y posteriormente puestas en libertad, lo que ha incrementado la inquietud entre los residentes ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes.

Una de las víctimas mostró el desorden que encontró en su vivienda luego de que un desconocido ingresara por una ventana y recorriera diferentes espacios. Entre ellos, la cocina, el baño y varias habitaciones.

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Otra residente denunció la desaparición de varios artículos de su apartamento, incluidos un teléfono celular, una estufa de mesa y una bomba de agua. Asimismo, señaló que en establecimientos comerciales de la zona se han reportado sustracciones de arroz y otros productos.

Ante esta situación, los residentes solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje policial, especialmente durante la noche y la madrugada. Esto, con el propósito de prevenir nuevos robos y devolver la tranquilidad a las familias y comerciantes de Jaibón.

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ETIQUETAS:PatrullajeRobosDetenido
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