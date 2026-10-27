Robos mantienen en zozobra a residentes de Jaibón, en Laguna Salada, en Valverde

Residentes del distrito municipal de Jaibón, perteneciente al municipio de Laguna Salada, en la provincia Valverde, manifestaron preocupación por los robos registrados en distintos sectores de la comunidad, incluido el Cerro de Jaibón, y reclamaron mayor presencia policial para enfrentar la situación.

Los comunitarios atribuyen algunos de estos hechos a personas que, según sus testimonios, han resultado detenidas y posteriormente puestas en libertad, lo que ha incrementado la inquietud entre los residentes ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes.

Una de las víctimas mostró el desorden que encontró en su vivienda luego de que un desconocido ingresara por una ventana y recorriera diferentes espacios. Entre ellos, la cocina, el baño y varias habitaciones.