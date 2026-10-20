Residentes de Hato del Yaque exigen patrullaje y construcción de una iglesia

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Moradores del complejo habitacional Mi Vivienda, en el distrito municipal de Hato del Yaque, Santiago, denunciaron este lunes problemas de contaminación sónica, apuestas y carreras clandestinas de motocicletas que, según afirmaron, afectan la tranquilidad de las familias y ponen en riesgo la seguridad de los residentes.
Los comunitarios señalaron que las maniobras peligrosas de los motoristas ocurren a distintas horas del día y durante los fines de semana, por lo que solicitaron mayor presencia policial para controlar la situación. Aseguraron que los agentes del destacamento del residencial no dan abasto para atender las denuncias.
“Necesitamos patrullaje los fines de semana. Aquí no se duerme con una carrera de motor a toda hora, todos los días”, expresó uno de los residentes, quien manifestó su preocupación por la posibilidad de que algún niño resulte atropellado.
Además de los problemas de seguridad, los moradores reclamaron la construcción de una iglesia que, según indicaron, el Gobierno les prometió cuando fueron trasladados desde el sector Hoyo de Bartola hacia el complejo habitacional.
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Explicaron que en su antigua comunidad contaban con un templo parcialmente construido. Mismo entregado voluntariamente al Ministerio de la Vivienda o a sus representantes para facilitar el traslado.
“Necesitamos esto porque nuestra comunidad necesita adorar con tranquilidad y también poder ser instruida y guiada por el buen camino”, manifestó uno de los comunitarios al referirse a la construcción del templo.
Los residentes aseguraron que se han reunido con representantes identificados como Wellington y Pecho, quienes, según su versión, les confirmaron que la obra se ejecutaría. Sin embargo, afirmaron que llevan tres años esperando que se cumpla el compromiso, desde que entregaron el edificio en octubre.
Ante esta situación, pidieron a las autoridades atender las denuncias por contaminación sónica y carreras de motocicletas. También, reforzar el patrullaje y dar respuesta a la solicitud de construcción de la iglesia.
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