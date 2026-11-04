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Video: Residentes de Camboya exigen aceras en calle donde abrirán un Inaipi

Barahona, RD.- Residentes de la calle Primera, en el sector Camboya, demandaron este miércoles al alcalde Mictor Emilio Fernández la construcción de aceras en esa vía. Allí, el presidente Luis Abinader pretende inaugurar un centro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Michael Cuevas, residente del sector, denunció que los trabajos […]

Ruth Salcedo
Reclaman aceras en calle Primera de Camboya
Los moradores piden completar las aceras en la vía donde se construye un centro del Inaipi.
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Barahona, RD.- Residentes de la calle Primera, en el sector Camboya, demandaron este miércoles al alcalde Mictor Emilio Fernández la construcción de aceras en esa vía. Allí, el presidente Luis Abinader pretende inaugurar un centro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Michael Cuevas, residente del sector, denunció que los trabajos contemplan únicamente la construcción de la acera frente a las instalaciones del Inaipi. Sin embargo, dejan fuera el resto de la calle.

Explicó que los moradores han tenido que retirar las estructuras deterioradas y preparar el terreno para facilitar la intervención de toda la vía, que conduce a la obra.

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Estado de deterioro de las aceras en la calle Primera del sector Camboya, en Barahona.
Condiciones de las aceras en la calle Primera del sector Camboya, cuyo deterioro representa un peligro para los peatones.
Residentes del sector Camboya reclaman la construcción de aceras en la calle Primera de Barahona.
Moradores del sector Camboya exigen a las autoridades la construcción de aceras en toda la calle Primera.

Reclamo de los moradores

Por su parte, Daniel Pérez manifestó que el sector no busca conflictos con las autoridades, sino soluciones mediante el diálogo. Esto, debido a que los trabajos de retiro de escombros al inicio de la obra destruyeron las aceras.

Pérez advirtió que el deterioro representa un peligro para los peatones. Estos se ven obligados a transitar por la calle y se exponen a posibles accidentes.

Los residentes aclararon que no se oponen a la construcción ni a la puesta en funcionamiento del centro del Inaipi. Sin embargo, exigen que el proyecto incluya las obras complementarias que necesita el entorno de la vía.

Asimismo, advirtieron que, si las autoridades no atienden sus reclamos, se verán obligados a paralizar los trabajos de la obra, que se encuentra en fase de terminación.

Por Genaro Moreta Jr.

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ETIQUETAS:BarahonaLuis Abinadersector Camboyaconstrucción de acerasINAIPI
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