Video: Residentes de Camboya exigen aceras en calle donde abrirán un Inaipi

Barahona, RD.- Residentes de la calle Primera, en el sector Camboya, demandaron este miércoles al alcalde Mictor Emilio Fernández la construcción de aceras en esa vía. Allí, el presidente Luis Abinader pretende inaugurar un centro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Michael Cuevas, residente del sector, denunció que los trabajos contemplan únicamente la construcción de la acera frente a las instalaciones del Inaipi. Sin embargo, dejan fuera el resto de la calle.

Explicó que los moradores han tenido que retirar las estructuras deterioradas y preparar el terreno para facilitar la intervención de toda la vía, que conduce a la obra.