Bomberos rescatan a hombre que intentó lanzarse del puente Hermanos Patiño

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Santiago.– Organismos de emergencia rescataron a un hombre que intentó lanzarse desde el puente Hermanos Patiño, en Santiago de los Caballeros, durante la madrugada de este viernes.
El ciudadano, conocido como “Cibao”, recibió ayuda de miembros del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y otros equipos de rescate. Para bajarlo de la estructura, los socorristas utilizaron un camión con escalera y personal especializado en trabajos en altura.
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Rescate se extendió por casi dos horas
Un miembro del Cuerpo de Bomberos explicó que el operativo comenzó a las 11:05 de la noche y concluyó a las 12:45 de la madrugada. Según relató, los equipos lograron poner al hombre a salvo y entregarlo a la Policía Nacional.
“Utilizamos uno de los camiones escala que tenemos en la institución y dos técnicos especializados en rescate en altura”, explicó el bombero, quien señaló que el personal tiene experiencia en este tipo de situaciones.
El rescatista también indicó que algunas personas que se encontraban en el lugar gritaban al hombre que se lanzara, en vez de colaborar con las labores de emergencia. Por ello, llamó a la población a actuar con prudencia ante situaciones similares.
Trasladan al hombre a un centro médico
El miembro de los bomberos indicó que no era la primera vez que los organismos de emergencia intervenían para evitar que el ciudadano se lanzara del puente. Recordó que, en una ocasión anterior, el hombre pidió cigarrillos durante el rescate, mientras que esta vez solicitó comida.
Tras concluir el operativo, los socorristas entregaron al ciudadano a la Policía Nacional. Luego, las autoridades lo trasladaron a un centro médico para recibir atención.
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