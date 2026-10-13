Reportan fuerte caída de granizo en Las Placetas, San José de las Matas

Santiago.– Una fuerte granizada, acompañada de lluvias, se registró en San José de las Matas, con reportes de caída de granizo en Las Placetas, distrito municipal de El Rubio.

La Defensa Civil de Santiago informó que, según los reportes recibidos hasta el momento, no se han registrado daños y la situación permanece bajo control.

El organismo indicó que su personal se mantiene atento a la evolución de las condiciones atmosféricas. Asimismo, a cualquier eventualidad que requiera asistencia en las comunidades afectadas.