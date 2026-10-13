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Reportan fuerte caída de granizo en Las Placetas, San José de las Matas

Una fuerte granizada acompañada de lluvias se registró en San José de las Matas, con reportes de caída de granizo en Las Placetas, distrito municipal de El Rubio.

Marianny Valdez
Granizada registrada en San José de las Matas, provincia Santiago, con reportes de caída de granizo en la comunidad de Las Placetas.
La Defensa Civil de Santiago mantiene la vigilancia ante las lluvias y la caída de granizo reportadas en San José de las Matas.
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Santiago.– Una fuerte granizada, acompañada de lluvias, se registró en San José de las Matas, con reportes de caída de granizo en Las Placetas, distrito municipal de El Rubio.

La Defensa Civil de Santiago informó que, según los reportes recibidos hasta el momento, no se han registrado daños y la situación permanece bajo control.

El organismo indicó que su personal se mantiene atento a la evolución de las condiciones atmosféricas. Asimismo, a cualquier eventualidad que requiera asistencia en las comunidades afectadas.

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Ante estas condiciones, la institución exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También, a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

El informe es preliminar, mientras continúa la vigilancia ante las lluvias y la caída de granizo en esta zona de la provincia Santiago.

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ETIQUETAS:LluviasGranizadaComunidades
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