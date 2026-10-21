Repatrían desde Jamaica a sospechoso de matar chofer en Santiago

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El Ministerio Público informó este martes sobre la repatriación de Jhovanny de Jesús Metz, señalado como uno de los principales sospechosos del asesinato del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en abril pasado en Santiago.
El imputado llegó a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en un vuelo procedente de Jamaica, luego de que las autoridades completaran los trámites para su repatriación, con la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De Jesús Metz fue detenido en Jamaica en agosto, por asuntos migratorios, según informó el órgano persecutor. Ahora, la Fiscalía de Santiago realiza las gestiones para presentarlo ante el tribunal correspondiente y continuar el proceso judicial en su contra.
El crimen ocurrió tras una persecución
De acuerdo con el expediente, el caso se originó cuando Abreu Quezada conducía un camión recolector de desechos sólidos. Abreu Quezaa conducía por la avenida Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, en Santiago.
En ese lugar, varios motoristas lo habrían interceptado por un supuesto roce vehicular y le exigieron que detuviera la marcha. Sin embargo, el conductor continuó su recorrido ante la actitud violenta del grupo.
La investigación establece que De Jesús Metz colocó su motocicleta frente al camión para obligar al chofer a detenerse. Como este siguió avanzando, varios motoristas lo persiguieron durante varios kilómetros.
La persecución terminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde el conductor buscó refugio. Según el Ministerio Público, allí fue atacado por los involucrados.
Abreu Quezada sufrió una herida mortal en una pierna y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
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Siete imputados cumplen prisión preventiva
Por este caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva a siete hombres identificados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
El expediente sostiene que los involucrados actuaron de manera coordinada para perseguir, interceptar y agredir al conductor. Como parte de las pruebas, el Ministerio Público cuenta con grabaciones audiovisuales y un cuchillo de caza que, según la investigación, habría sido utilizado para causarle la herida mortal.
La Fiscalía también indicó que no encontró evidencias de que alguno de los motoristas estuviera lesionado durante el incidente.
El órgano acusador presentó cargos provisionales por asociación de malhechores y asesinato. Esto, conforme a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano, contra los primeros siete imputados.
Con la llegada de De Jesús Metz al país, el Ministerio Público busca avanzar en el proceso judicial para que responda ante los tribunales por su presunta participación en la muerte del conductor.
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