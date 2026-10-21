Repatrían desde Jamaica a sospechoso de matar chofer en Santiago

El Ministerio Público informó este martes sobre la repatriación de Jhovanny de Jesús Metz, señalado como uno de los principales sospechosos del asesinato del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en abril pasado en Santiago.

El imputado llegó a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en un vuelo procedente de Jamaica, luego de que las autoridades completaran los trámites para su repatriación, con la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De Jesús Metz fue detenido en Jamaica en agosto, por asuntos migratorios, según informó el órgano persecutor. Ahora, la Fiscalía de Santiago realiza las gestiones para presentarlo ante el tribunal correspondiente y continuar el proceso judicial en su contra.

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El crimen ocurrió tras una persecución

De acuerdo con el expediente, el caso se originó cuando Abreu Quezada conducía un camión recolector de desechos sólidos. Abreu Quezaa conducía por la avenida Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, en Santiago.

En ese lugar, varios motoristas lo habrían interceptado por un supuesto roce vehicular y le exigieron que detuviera la marcha. Sin embargo, el conductor continuó su recorrido ante la actitud violenta del grupo.

La investigación establece que De Jesús Metz colocó su motocicleta frente al camión para obligar al chofer a detenerse. Como este siguió avanzando, varios motoristas lo persiguieron durante varios kilómetros.

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La persecución terminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde el conductor buscó refugio. Según el Ministerio Público, allí fue atacado por los involucrados.

Abreu Quezada sufrió una herida mortal en una pierna y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.