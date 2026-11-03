Policía recupera vehículo sustraído en el sector Las Damas de Santiago

La Policía Nacional recuperó un vehículo que su propietario reportó como robado la madrugada del 1 de noviembre, mientras estaba estacionado frente a su residencia, en el sector Las Damas de Don Pedro, en Santiago.

Agentes de la División de Recuperación de Vehículos localizaron abandonado el automóvil en el callejón Mirabal, del sector Don Pedro. Se trata de un Hyundai Sonata New Resi, año 2020, color blanco y placa AB00485.

Según la denuncia, el robo ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de vigilancia. Luego, las imágenes circularon en medios de comunicación y redes sociales.