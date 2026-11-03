 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Policía recupera vehículo sustraído en el sector Las Damas de Santiago

La Policía Nacional recuperó un vehículo que su propietario reportó como robado la madrugada del 1 de noviembre, mientras estaba estacionado frente a su residencia, en el sector Las Damas de Don Pedro, en Santiago. Agentes de la División de Recuperación de Vehículos localizaron abandonado el automóvil en el callejón Mirabal, del sector Don Pedro. […]

Ruth Salcedo
Policía Nacional recupera vehículo Hyundai Sonata sustraído en Santiago.
La Policía Nacional recuperó el vehículo reportado como sustraído en el sector Las Damas de Don Pedro.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Policía Nacional recuperó un vehículo que su propietario reportó como robado la madrugada del 1 de noviembre, mientras estaba estacionado frente a su residencia, en el sector Las Damas de Don Pedro, en Santiago.

Agentes de la División de Recuperación de Vehículos localizaron abandonado el automóvil en el callejón Mirabal, del sector Don Pedro. Se trata de un Hyundai Sonata New Resi, año 2020, color blanco y placa AB00485.

Según la denuncia, el robo ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de vigilancia. Luego, las imágenes circularon en medios de comunicación y redes sociales.

Notas relacionadas

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar y localizar al responsable del robo. Los agentes también buscan apresarlo para entregarlo al Ministerio Público y que responda ante la justicia.

La institución indicó que entregará el vehículo a su propietario cuando complete los procedimientos legales correspondientes.

Te puede interesar

  1. RegionalesPolicía arresta a dos hombres por estafas en redes y alquileres falsos
  2. RegionalesPolicía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago
  3. RegionalesMecánico muere aplastado mientras reparaba vehículo
  4. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
  5. RegionalesResidentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:SantiagoSeguridad CiudadanaRecuperación de vehículosPolicía Nacionalvehículo robado
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS