Reconocen en Hato Mayor scout de los Yankees de Nueva York

Líderes comunitarios de Hato Mayor entregaron una placa de reconocimiento por su trayectoria a César Presbott, quien desde 1982, trabaja para los Yankees de Nueva York, como reclutador deportivo.

César Presbott nació en la provincia de Hato Mayor del Rey. Desde 1982, trabaja para los Yankees de Nueva York como reclutador deportivo, hatomayorences entregaron una placa de reconocimiento.

“Nací el 5 de enero, quiere decir que soy víspera de Reyes. Dios me ha bendecido con tantas cosas tan lindas y especiales. Una esposa que siempre me ha apoyado, profesor Santana, le agradezco este homenaje, porque es de por vida. Esto no se lo dan a todo el mundo, hay que ganárselo. Comencé aquí en el 70 con Epifanio Guerrero, cuando la mayoría (de los presentes) no había nacido, fui simplemente un scout y me tocaron tantos scouts buenos, como Robertico Díaz y Neftalí Cruz, una estrella que firmó a Ramón Peña”, manifestó el líder deportivo, visiblemente emocionado.

Leer también: Posibilidades de que se extienda o termine el Round Robin LIDOM

A esta actividad participaron también expeloteros de grandes Liga quienes acompañaron a César a entregar raciones alimenticias y regalos para los niños.

Con notable emoción, los residentes en el municipio Hato Mayor agradecieron la presciencia del destacado scout César Prebott.

Por: Honatan Caraballo