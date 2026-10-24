Circunvalación de Moca: cinco años de espera y sigue inconclusa

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Más de cinco años después del inicio de los trabajos, la circunvalación de Moca continúa inconclusa. Ante esta situación, empresarios, dirigentes comunitarios y organizaciones populares reclaman al Ministerio de Obras Públicas una respuesta concreta y piden entregar la vía en sus condiciones actuales.
El tramo comprendido entre el cruce de Chero y Estancia Nueva abarca aproximadamente un kilómetro y medio de carretera e incluye la construcción de puentes.
Sin embargo, a cinco años y cuatro meses del inicio de los trabajos, la obra permanece sin terminar. La misma carece de una fecha definitiva de entrega. Los reclamantes consideran necesario buscar una solución que permita poner esta infraestructura al servicio de la población.
Notas relacionadas
El dirigente comunitario y coordinador general del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, Juanchy Comprés, expresó que la obra debe entregarse cuanto antes, debido a que la población espera con ansias poder transitar por esta importante vía.
Los sectores empresariales y comunitarios exigen a las autoridades explicar qué trabajos faltan por ejecutar y establecer un plazo concreto para concluir el proyecto.
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