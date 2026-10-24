 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Circunvalación de Moca: cinco años de espera y sigue inconclusa

Más de cinco años después del inicio de los trabajos, la circunvalación de Moca continúa inconclusa. Ante esta situación, empresarios, dirigentes comunitarios y organizaciones populares reclaman al Ministerio de Obras Públicas una respuesta concreta y piden entregar la vía en sus condiciones actuales. El tramo comprendido entre el cruce de Chero y Estancia Nueva abarca […]

Marianny Valdez
Reclamo de sectores de Moca por la demora en la terminación de la circunvalación.
La circunvalación de Moca permanece inconclusa tras cinco años y cuatro meses de trabajos.
¿Quieres resumir esta noticia?

Más de cinco años después del inicio de los trabajos, la circunvalación de Moca continúa inconclusa. Ante esta situación, empresarios, dirigentes comunitarios y organizaciones populares reclaman al Ministerio de Obras Públicas una respuesta concreta y piden entregar la vía en sus condiciones actuales.

El tramo comprendido entre el cruce de Chero y Estancia Nueva abarca aproximadamente un kilómetro y medio de carretera e incluye la construcción de puentes.

Sin embargo, a cinco años y cuatro meses del inicio de los trabajos, la obra permanece sin terminar. La misma carece de una fecha definitiva de entrega. Los reclamantes consideran necesario buscar una solución que permita poner esta infraestructura al servicio de la población.

Notas relacionadas

El dirigente comunitario y coordinador general del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, Juanchy Comprés, expresó que la obra debe entregarse cuanto antes, debido a que la población espera con ansias poder transitar por esta importante vía.

Los sectores empresariales y comunitarios exigen a las autoridades explicar qué trabajos faltan por ejecutar y establecer un plazo concreto para concluir el proyecto.

Te puede interesar

  1. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  2. RegionalesMotociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
  3. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  4. RegionalesRío Partido sigue sin carretera de acceso pese a compromiso de Turismo
  5. RegionalesCondenan a haitiano a 10 años por agresión sexual contra su hija en Hato Mayor
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Obras PúblicasComunidadescircunvalación de Moca
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS