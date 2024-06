Realizan entrega de útiles escolares en centros educativos de Dajabón

Dajabón, RD.- Centros educativos del municipio fronterizo de Dajabón recibieron en el día de hoy los útiles escolares, los cuales se entregaran a los estudiantes en el próximo año escolar.

Autoridades del distrito educativo 13-04 del municipio Dajabón, iniciaron este día la entrega de cientos de útiles escolares a los diferentes centros educativos de esta demarcación fronteriza.

Según explico el director del distrito Carlos Sandoval, la entrega de estos materiales a los centros educativos, se está llevando a cabo con el propósito de que los estudiantes tengan a manos todos sus útiles escolares a tiempo y así puedan iniciar el nuevo año escolar sin dificultad.

“Como es costumbre de este gobierno estamos hoy haciendo la entrega de los útiles escolares a tiempo, en años pasados se entregaban los útiles escolares a los estudiantes después de que estaban en los centros”, expresó Carlos Sandoval.

“Esta nueva modalidad de este gobierno los entregan a tiempo para que los padres no tengan que hacer gastos innecesarios”, aseveró.

¿A cuántos estudiantes impactara la entrega de los útiles?

De acuerdo con el director del distrito 13-04, con la entrega de los útiles escolares serán impactados alrededor de 9, 785 estudiantes.

De su lado los directores de los centros educativos, vieron como positiva la iniciativa de entregar a tiempo los útiles. Esto con el propósito de que los padres no tengan que incurrir en gastos ni presenten excusas para enviar a los niños a las escuelas, una vez inicie el año escolar venidero.

“Esto viene a impactar a la familia de escasos recursos al ayudarla económicamente, la verdad es que lo veo muy bueno que puedan entregarse los útiles escolares antes de iniciar el año escolar para que los padres no incurran en préstamos y en preocupaciones por no tener como preparar a sus niños para mandarlos a los centros educativos”, detalló la directora de centro educativo, Rosa Pacheco.

“Ya no va haber excusas por que antes duraban una semana y hasta un mes e iniciaba la docencia y los niños no podían llegar a los centros porque los padres no conseguían con que adquirir sus útiles escolares”, concluyó.

Por Ramón Medina