República Dominicana registra 371 casos de dengue y una muerte en 2026

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Santo Domingo.– República Dominicana registra 371 casos confirmados de dengue hasta finales de septiembre de 2026, un aumento de 137 contagios respecto al mismo período de 2025, cuando se habían reportado 234 casos.
Así lo establece el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), correspondiente a la semana epidemiológica 38, del 20 al 26 de septiembre.
Pese al incremento interanual, las autoridades sanitarias indicaron que la enfermedad se mantiene en la zona de éxito del corredor endémico, por debajo de los niveles de seguridad establecidos a partir de los registros históricos de 2019 a 2025.
El boletín de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública sitúa la incidencia acumulada en 4.60 casos por cada 100,000 habitantes, con una variación de la tasa del 54 %.
Durante la semana epidemiológica 38 se confirmaron nueve casos nuevos. De estos, ocho correspondieron al serotipo DENV-2, mientras que uno no pudo ser tipificado.
La Altagracia concentra la mayor cantidad de casos
La provincia La Altagracia encabezó los contagios notificados durante la última semana, con siete de los nueve casos confirmados. Duarte y Hato Mayor registraron uno cada una.
En el acumulado del año, La Altagracia también ocupa el primer lugar, con 109 casos confirmados. Le siguen La Romana, con 36; Puerto Plata, con 32; Santo Domingo, con 25; y Santiago, con 15.
Además de los 371 casos confirmados, el sistema de vigilancia epidemiológica registra 1,126 casos sospechosos de dengue en lo que va de año.
El dengue es una enfermedad viral que se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se reproduce principalmente en recipientes y otros espacios donde se acumula agua.
Notas relacionadas
Diez casos graves y una muerte por dengue
De los 371 casos confirmados en el país, diez fueron clasificados como graves y se notificó un fallecimiento asociado a la enfermedad.
Aunque las cifras superan las registradas durante el mismo período de 2025, el análisis epidemiológico indica que la transmisión permanece por debajo de los niveles de alarma y epidémicos.
El comportamiento semanal muestra fluctuaciones y aumentos moderados en determinados períodos, sin alcanzar los valores previstos para una situación de alerta, según el corredor endémico.
De acuerdo con el informe, estos indicadores reflejan un comportamiento estable del dengue hasta la semana epidemiológica 38, sin señales de incremento epidémico durante el período analizado.
Mortalidad infantil asciende a 1,448 defunciones
El boletín epidemiológico también reportó 40 defunciones infantiles durante la semana 38. De estas, 32 correspondieron a muertes neonatales, ocurridas durante los primeros 28 días de vida.
Con estas notificaciones, el acumulado de muertes infantiles asciende a 1,448 en lo que va de año.
Del total, 1,214 defunciones, equivalentes al 84 %, ocurrieron durante el período neonatal. Esto evidencia la concentración de la mortalidad infantil en los primeros días de vida.
La Dirección de Epidemiología mantiene el seguimiento de la frecuencia y distribución territorial de las muertes infantiles y neonatales, con el objetivo de generar información que contribuya a orientar las medidas de prevención y fortalecer la atención en los servicios de salud.
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