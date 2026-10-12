República Dominicana registra 371 casos de dengue y una muerte en 2026

Santo Domingo.– República Dominicana registra 371 casos confirmados de dengue hasta finales de septiembre de 2026, un aumento de 137 contagios respecto al mismo período de 2025, cuando se habían reportado 234 casos.

Así lo establece el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), correspondiente a la semana epidemiológica 38, del 20 al 26 de septiembre.

Pese al incremento interanual, las autoridades sanitarias indicaron que la enfermedad se mantiene en la zona de éxito del corredor endémico, por debajo de los niveles de seguridad establecidos a partir de los registros históricos de 2019 a 2025.

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El boletín de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública sitúa la incidencia acumulada en 4.60 casos por cada 100,000 habitantes, con una variación de la tasa del 54 %.

Durante la semana epidemiológica 38 se confirmaron nueve casos nuevos. De estos, ocho correspondieron al serotipo DENV-2, mientras que uno no pudo ser tipificado.

La Altagracia concentra la mayor cantidad de casos

La provincia La Altagracia encabezó los contagios notificados durante la última semana, con siete de los nueve casos confirmados. Duarte y Hato Mayor registraron uno cada una.

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En el acumulado del año, La Altagracia también ocupa el primer lugar, con 109 casos confirmados. Le siguen La Romana, con 36; Puerto Plata, con 32; Santo Domingo, con 25; y Santiago, con 15.

Además de los 371 casos confirmados, el sistema de vigilancia epidemiológica registra 1,126 casos sospechosos de dengue en lo que va de año.

El dengue es una enfermedad viral que se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se reproduce principalmente en recipientes y otros espacios donde se acumula agua.