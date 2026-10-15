Raquel Peña escucha propuestas para el desarrollo de Nagua

Sectores presentan propuestas para la provincia

Durante el diálogo, Peña escuchó las propuestas de los participantes. Además, resaltó la importancia de mantener estos encuentros para conocer las prioridades de cada territorio y coordinar acciones con las instituciones del Gobierno.

La reunión respondió a una solicitud de representantes de María Trinidad Sánchez. Estos habían planteado la necesidad de conversar con la vicepresidenta durante una actividad celebrada unas dos semanas antes en San Francisco de Macorís.

Asimismo, el encuentro forma parte de los espacios de diálogo territorial que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader. Estas reuniones buscan mantener una comunicación directa con los sectores productivos y sociales e identificar las necesidades de cada provincia.

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Las propuestas presentadas serán evaluadas por las instituciones correspondientes, según las prioridades expuestas durante la jornada.

En la actividad participaron el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; la gobernadora provincial, María Amada López; y el alcalde de Nagua, Junior Peralta.

También estuvieron presentes el viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Fernando Taveras; el presidente del Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez, Abraham Victoria; y la presidenta de la Cámara de Comercio provincial, Ruth Acevedo.

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Además, asistieron el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, y Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), junto con representantes de otras instituciones y sectores de la provincia.