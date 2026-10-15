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Raquel Peña escucha propuestas para el desarrollo de Nagua

Representantes de unas 17 instituciones plantearon medidas para impulsar el turismo, mejorar la movilidad y recuperar espacios recreativos en la provincia. Nagua, María Trinidad Sánchez, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió este jueves con representantes de los sectores productivos y sociales de María Trinidad Sánchez. Durante el encuentro, los participantes […]

Ruth Salcedo
Raquel Peña durante un encuentro con representantes de sectores productivos y sociales de María Trinidad Sánchez.
La vicepresidenta escuchó propuestas de representantes de 17 instituciones para impulsar el desarrollo de la provincia.
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Representantes de unas 17 instituciones plantearon medidas para impulsar el turismo, mejorar la movilidad y recuperar espacios recreativos en la provincia.

Nagua, María Trinidad Sánchez, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió este jueves con representantes de los sectores productivos y sociales de María Trinidad Sánchez. Durante el encuentro, los participantes expusieron las principales necesidades de la provincia y presentaron propuestas para impulsar su desarrollo.

La reunión se celebró en el Auditorio TDN, en Nagua. Allí, representantes de unas 17 instituciones abordaron temas como el turismo, la movilidad urbana y rural, así como la recuperación de espacios recreativos para las comunidades.

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Sectores presentan propuestas para la provincia

Durante el diálogo, Peña escuchó las propuestas de los participantes. Además, resaltó la importancia de mantener estos encuentros para conocer las prioridades de cada territorio y coordinar acciones con las instituciones del Gobierno.

La reunión respondió a una solicitud de representantes de María Trinidad Sánchez. Estos habían planteado la necesidad de conversar con la vicepresidenta durante una actividad celebrada unas dos semanas antes en San Francisco de Macorís.

Asimismo, el encuentro forma parte de los espacios de diálogo territorial que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader. Estas reuniones buscan mantener una comunicación directa con los sectores productivos y sociales e identificar las necesidades de cada provincia.

Las propuestas presentadas serán evaluadas por las instituciones correspondientes, según las prioridades expuestas durante la jornada.

En la actividad participaron el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; la gobernadora provincial, María Amada López; y el alcalde de Nagua, Junior Peralta.

También estuvieron presentes el viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Fernando Taveras; el presidente del Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez, Abraham Victoria; y la presidenta de la Cámara de Comercio provincial, Ruth Acevedo.

Además, asistieron el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, y Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), junto con representantes de otras instituciones y sectores de la provincia.

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