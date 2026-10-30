Gobierno invierte RD$13.5 millones en centro de salud de Las Cabuyas, La Vega

La Vega, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la entrega del remozado y equipado Centro de Primer Nivel (CPN) Las Cabuyas, en el municipio de La Vega, una obra que fortalece la atención primaria y permite a las familias de la comunidad acceder a servicios de salud en mejores condiciones.

La intervención, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), representó una inversión total de RD$13,561,712.84. De estos, RD$12,375,575.18 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y RD$1,186,137.66 a equipamiento.

Durante el acto, Peña destacó que la ampliación y mejora de los servicios públicos de salud forma parte de las prioridades del Gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de acercar la atención médica a las comunidades.

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“Esta es una manera concreta de proteger la vida, brindar tranquilidad a las familias y construir una sociedad con mayores oportunidades de bienestar para nuestra gente”, expresó la vicepresidenta.

Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, señaló que el fortalecimiento de la red de atención primaria permite responder de manera más cercana a las necesidades de la población, independientemente del lugar donde resida, tal como es la visión del presidente Luis Abinader, de continuar fortaleciendo el sistema público de salud.