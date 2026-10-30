Puerto Plata recibirá 60 cruceros durante noviembre de 2026

Puerto Plata.– El Ministerio de Turismo informó que Puerto Plata tiene programadas 60 llegadas de cruceros durante noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de operaciones de las terminales Amber Cove y Taíno Bay.

Del total previsto, 26 llegadas corresponden a Amber Cove y 34 a Taíno Bay. Así mismo generando oportunidades para los guías turísticos, transportistas, comerciantes, restaurantes y demás prestadores de servicios de la provincia.

La programación refleja un auge en la actividad de cruceros, con un incremento del 57.9 % respecto a octubre, al pasar de 38 a 60 llegadas previstas. Estas 22 operaciones adicionales contribuirán al dinamismo turístico y comercial de Puerto Plata.

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Calendario de cruceros

El Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, mantiene la coordinación para contribuir al buen recibimiento de los visitantes y al fortalecimiento del destino.

La programación está sujeta a cambios, modificaciones, cancelaciones y/o adiciones de cruceros.