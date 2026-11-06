Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago

Residentes de Arroyo Hondo Abajo, al sur de Santiago, temen que colapse el puente de la avenida Yapur Dumit debido a su avanzado deterioro.

La preocupación también alcanza a las familias que viven en un edificio próximo a la estructura y a la conocida Cañada del Diablo.

Divino Castillo, presidente de la junta de vecinos, denunció que los accesos al puente presentan daños. Además, señaló que la estructura ha perdido parte de los gaviones que la protegen.

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Castillo afirmó que varios funcionarios han visitado la comunidad y prometido soluciones. Sin embargo, los residentes aseguran que todavía no reciben una respuesta concreta.

Ante la falta de intervención, el dirigente anunció que los vecinos iniciarán una jornada de reclamos.

Los comunitarios pidieron a las autoridades de Santiago reparar la estructura cuanto antes. Advirtieron que las próximas lluvias podrían agravar el deterioro y aumentar el peligro para las familias y quienes utilizan el puente.