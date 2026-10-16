Protestas en la UASD de San Francisco dejan un policía herido

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís, protagonizaron este viernes una jornada de protestas que incluyó la quema de neumáticos, la obstrucción del tránsito y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.

Durante los disturbios, un agente policial resultó herido en la cabeza tras recibir una pedrada, según los reportes del incidente. Imágenes captadas en el lugar muestran al uniformado ensangrentado mientras sus compañeros le brindan asistencia.

En medio de las manifestaciones, los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes y controlar la situación en los alrededores del recinto universitario.

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Representantes de la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD) explicaron que las movilizaciones buscan llamar la atención de las autoridades universitarias y gubernamentales ante las precariedades que, aseguran, afectan a la comunidad estudiantil.