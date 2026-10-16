Protestas en la UASD de San Francisco dejan un policía herido

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís, protagonizaron este viernes una jornada de protestas que incluyó la quema de neumáticos, la obstrucción del tránsito y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.
Durante los disturbios, un agente policial resultó herido en la cabeza tras recibir una pedrada, según los reportes del incidente. Imágenes captadas en el lugar muestran al uniformado ensangrentado mientras sus compañeros le brindan asistencia.
En medio de las manifestaciones, los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes y controlar la situación en los alrededores del recinto universitario.
Representantes de la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD) explicaron que las movilizaciones buscan llamar la atención de las autoridades universitarias y gubernamentales ante las precariedades que, aseguran, afectan a la comunidad estudiantil.
Notas relacionadas
Entre sus principales demandas figuran el acondicionamiento de la biblioteca. También la climatización de las aulas y la dotación de equipos tecnológicos para mejorar las condiciones de enseñanza.
Asimismo, los manifestantes exigen que el campus cuente con una ambulancia disponible de forma permanente y un número telefónico de emergencia. Según señalaron, las demoras en la asistencia médica durante incidentes recientes han puesto en riesgo la vida de estudiantes.
Los organizadores advirtieron que mantendrán las protestas y el llamado a paro hasta obtener respuestas concretas y soluciones a sus demandas. También rechazaron los acercamientos que no estén acompañados de acciones inmediatas para atender las necesidades del recinto.
Te puede interesar
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Policía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
- Policía arresta a dos hombres por estafas en redes y alquileres falsos
- UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis