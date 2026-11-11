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La Alianza Agropecuaria del Cibao Noroeste advirtió que la falta de una solución laboral y migratoria amenaza la sostenibilidad de la producción agropecuaria dominicana. Los productores solicitaron al Gobierno establecer un mecanismo de permisos temporales para los trabajadores extranjeros que participan en las actividades del campo.

Sostienen que la incertidumbre migratoria dificulta la continuidad de las labores agrícolas y pecuarias.

La organización afirmó que ha participado en distintos espacios de diálogo con las autoridades, sin recibir una respuesta definitiva a sus propuestas.

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Entre esos encuentros mencionó el Consejo Económico y Social (CES), el Observatorio de Políticas Migratorias y reuniones con representantes de varios ministerios y organismos estatales, incluso del Poder Ejecutivo.

Productor.

«Hasta la fecha no hemos recibido una respuesta definitiva», expresaron los representantes del sector.

Gil Blas Martínez, de la Asociación Dominicana de Banano (Adobanano); Rafelito Sosa, representante de los productores de cítricos; Iván Tió, de la Cooperativa de Productores de Arroz de Valverde (Coopava), y Salvador Estévez, productor agrícola de la región, hablaron en nombre de distintas organizaciones del Cibao Noroeste.

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También representaron a Aplamonte, Applino, Asofanor, Asoprano, Asoprocasar, Bonetc, Fedegano y Dedegavamonte.

Productores piden permisos temporales

Los representantes agropecuarios reconocieron la facultad del Estado dominicano para regular la migración y garantizar el cumplimiento de las leyes.

Sin embargo, señalaron que la producción nacional depende de trabajadores haitianos que participan en actividades como el cuidado del ganado, la producción avícola y las labores agrícolas.

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Entre las tareas que mencionaron figuran:

Siembra y preparación de terrenos.

Mantenimiento de cultivos.

Cosecha de productos agrícolas.

Carga, transporte y empaque.

Cuidado del ganado y producción avícola.

Por esa razón, plantearon crear un sistema que permita identificar, registrar y regularizar a los extranjeros que ya trabajan en el sector.

«No estamos solicitando privilegios ni excepciones a la ley. Solicitamos un mecanismo de permisos temporales de trabajo», expresaron.

La propuesta busca establecer controles migratorios y laborales sin interrumpir las actividades productivas.

Caída de las exportaciones de banano

La Alianza Agropecuaria presentó cifras del sector bananero para ilustrar el impacto que, a su juicio, enfrenta la producción nacional.

Indicó que en 2021 el país exportaba más de 400 contenedores de banano por semana y generaba ingresos anuales de US$363 millones.

Actualmente, según los datos ofrecidos por la organización, las exportaciones rondan los 320 contenedores semanales. Además, señaló que en 2025 el valor exportado fue de US$221.7 millones.

La caída representa aproximadamente un 39 % respecto a los ingresos de 2021, de acuerdo con las cifras presentadas por los productores.

La situación del banano también ha sido objeto de advertencias anteriores. En abril de 2025, Adobanano informó que las exportaciones habían pasado de US$363 millones en 2021 a US$202.7 millones en 2024. La asociación atribuyó parte de la reducción a una menor productividad y al aumento de los costos de producción.

El Ministerio de Agricultura también registró una disminución del volumen exportado de banano. Según su informe sobre el desempeño agropecuario de 2020 a 2024, los envíos pasaron de 371,990 toneladas en 2021 a 255,694 toneladas en 2024. Esto representa una reducción aproximada del 31.3 %.

El arroz y el plátano también dependen de mano de obra

En el sector arrocero, la organización afirmó que la mano de obra extranjera resulta importante para recoger más de 1.5 millones de quintales de arroz.

Esa producción se desarrolla en unas 400,000 tareas sembradas dos veces al año, con una inversión superior a RD$8,000 millones, según los representantes agropecuarios.

Los productores también destacaron la importancia de los trabajadores extranjeros en la producción de plátanos del Cibao Noroeste.

Afirmaron que de esa zona salen diariamente más de 500,000 unidades. Estas deben ser cargadas, desmanadas y colocadas en camiones para su distribución.

La organización considera que la falta de personal para esas labores puede afectar la salida de los productos y el abastecimiento del mercado.

«Sin mano de obra no hay producción, sin producción no hay seguridad alimentaria», manifestaron los representantes.