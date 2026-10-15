Productores avícolas alertan sobre crisis por sobreoferta de pollo

Los pequeños y medianos productores de pollo enfrentan pérdidas económicas debido a la sobreoferta del producto y a los bajos precios de venta en las granjas, una situación que, según el productor avícola Alfranny Ferreiras, requiere la intervención urgente del Gobierno.

Ferreiras explicó que la libra de pollo vivo se vende en las granjas por menos de RD$35. Esto, pese a que los costos de producción superan los RD$40. Sin embargo, aseguró que el consumidor final paga entre RD$85 y RD$100 por libra, una diferencia que cuestionó ante la abundancia del producto en el mercado.

El productor señaló que el sector privado se comprometió con las autoridades a garantizar una producción superior a los 23 millones de pollos mensuales. No obstante, consideró que los consumidores no reciben los beneficios de la sobreoferta mediante precios más asequibles.

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