Productores avícolas alertan sobre crisis por sobreoferta de pollo

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Los pequeños y medianos productores de pollo enfrentan pérdidas económicas debido a la sobreoferta del producto y a los bajos precios de venta en las granjas, una situación que, según el productor avícola Alfranny Ferreiras, requiere la intervención urgente del Gobierno.
Ferreiras explicó que la libra de pollo vivo se vende en las granjas por menos de RD$35. Esto, pese a que los costos de producción superan los RD$40. Sin embargo, aseguró que el consumidor final paga entre RD$85 y RD$100 por libra, una diferencia que cuestionó ante la abundancia del producto en el mercado.
El productor señaló que el sector privado se comprometió con las autoridades a garantizar una producción superior a los 23 millones de pollos mensuales. No obstante, consideró que los consumidores no reciben los beneficios de la sobreoferta mediante precios más asequibles.
“Quisiéramos los pequeños y medianos productores que el consumidor final en esta oportunidad reciba la oferta directa, es decir, el precio barato que está”, expresó Ferreiras, quien también cuestionó la falta de mecanismos que permitan trasladar esas reducciones al público.
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El avicultor indicó que el Gobierno decidió auxiliar al sector mediante un programa de pignoración. Sin embargo, advirtió que las principales empresas podrían resultar más beneficiadas por contar con la infraestructura necesaria para participar en ese mecanismo.
Ante esta situación, pidió al presidente Luis Abinader que el apoyo estatal incluya compromisos para comprar el pollo vivo de los pequeños y medianos productores a precios justos. El objetivo es evitar que queden excluidos de las medidas de asistencia, sufran nuevas pérdidas económicas o se vean obligados a cerrar sus granjas.
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