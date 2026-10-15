 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Productores avícolas alertan sobre crisis por sobreoferta de pollo

Los pequeños y medianos productores de pollo enfrentan pérdidas por la sobreoferta y los bajos precios en las granjas. Alfranny Ferreiras pidió al presidente Luis Abinader garantizar precios justos y evitar que las ayudas estatales beneficien principalmente a las grandes empresas.

Marianny Valdez
Producción avícola en República Dominicana, en medio de las denuncias de pequeños y medianos productores por los bajos precios de venta del pollo en las granjas.
El productor avícola Alfranny Ferreiras pidió al Gobierno medidas para apoyar a los pequeños y medianos productores de pollo ante las pérdidas económicas del sector.
¿Quieres resumir esta noticia?

Los pequeños y medianos productores de pollo enfrentan pérdidas económicas debido a la sobreoferta del producto y a los bajos precios de venta en las granjas, una situación que, según el productor avícola Alfranny Ferreiras, requiere la intervención urgente del Gobierno.

Ferreiras explicó que la libra de pollo vivo se vende en las granjas por menos de RD$35. Esto, pese a que los costos de producción superan los RD$40. Sin embargo, aseguró que el consumidor final paga entre RD$85 y RD$100 por libra, una diferencia que cuestionó ante la abundancia del producto en el mercado.

El productor señaló que el sector privado se comprometió con las autoridades a garantizar una producción superior a los 23 millones de pollos mensuales. No obstante, consideró que los consumidores no reciben los beneficios de la sobreoferta mediante precios más asequibles.

“Quisiéramos los pequeños y medianos productores que el consumidor final en esta oportunidad reciba la oferta directa, es decir, el precio barato que está”, expresó Ferreiras, quien también cuestionó la falta de mecanismos que permitan trasladar esas reducciones al público.

Notas relacionadas

El avicultor indicó que el Gobierno decidió auxiliar al sector mediante un programa de pignoración. Sin embargo, advirtió que las principales empresas podrían resultar más beneficiadas por contar con la infraestructura necesaria para participar en ese mecanismo.

Ante esta situación, pidió al presidente Luis Abinader que el apoyo estatal incluya compromisos para comprar el pollo vivo de los pequeños y medianos productores a precios justos. El objetivo es evitar que queden excluidos de las medidas de asistencia, sufran nuevas pérdidas económicas o se vean obligados a cerrar sus granjas.

Te puede interesar

  1. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  2. RegionalesMotociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
  3. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  4. República DominicanaLeonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas
  5. PolíticaMiguel Vargas: El Gobierno ha incumplido hasta con sus propios dirigentes
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:GobiernopolloComunidadesPresidente Luis Abinader
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS