PRM juramenta a ex candidato alcalde del PLD en Las Terrenas

El exdirigente del PLD y ahora del PRM, se comprometió a trabajar para que gane el presidente Luis Abinader, así como la senaduría de Pedro Catrain.

Las Terrenas.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó este viernes en sus filas a Randy Esteban, ex candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en el municipio Las Terrenas.

En un acto realizado en un restaurante de la zona, Víctor Pichardo, responsable político, junto a las principales autoridades del PRM en la provincia, dieron la bienvenida al nuevo compañero de partido.

“Queremos dedicar este gran paso de Randy a la memoria de un grande de nuestro partido y del país, el Dr. José Francisco Peña Gómez, hoy que justamente se cumplen 26 años de su partida”, aseguró Víctor Pichardo.

Estamos seguros del triunfo que esta provincia le dará al partido y a nuestro presidente Luis Abinader el próximo 19 de mayo, para que de manera especial este municipio de Las Terrenas siga avanzando, agregó Pichardo.

Al tomar la palabra, Randy Esteban se comprometió a trabajar para que en tan solo una semana, con los votos de sus seguidores, se amplíe la ventaja con la que ganará el presidente Luis Abinader, así como la senaduría de Pedro Catrain.

“Gracias a esos fundadores del PLD en este municipio, que hoy me acompañan y que dicen que me siguen donde quiera que yo vaya. Este grupo de compañeros que hoy nos integramos al PRM no descansaremos en estos ocho días”, aseguró Randy Esteban.

En el acto estuvieron presentes además, el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban (Willy), el presidente provincial, Clemente George, el coordinador de campaña provincial, Dr. Demetrio Vicente, la candidata a diputada, Carmen Williams, el diputado Papito Olea, entre otras autoridades.